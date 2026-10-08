Das renommierte Portal Transfermarkt , das sich auf die Bewertung des internationalen Transfermarktes spezialisiert hat, hat die Marktwerte der Spieler aus den postsowjetischen Ländern, die in der englischen Premier League spielen, aktualisiert. Der Innenverteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des VereinsManchester City Abdukodir Khusanov hat seinen Status als wertvollster Spieler unter den Vertretern der GUS und der ehemaligen Sowjetstaaten in der Premier League gefestigt.

Analysten und Experten haben den Transferwert des talentierten 22-jährigen Verteidigers auf 50 Millionen Euro festgelegt. Dieser Wert stellt einen absoluten Rekord in der Geschichte des Fußballs nicht nur in Usbekistan, sondern in ganz Zentralasien dar.

Ein großer Vorsprung von 18 Millionen Euro zum nächsten Verfolger

Das Transfermarkt-Ranking zeigt, dass Khusanov seine Altersgenossen und Konkurrenten deutlich überholt hat:

Zweiter Platz: Den zweiten Platz in der Liste belegt der ukrainische Mittelfeldspieler von Brentford, Yehor Yarmolyuk. Sein Wert wurde auf 32 Millionen Euro geschätzt – der Abstand zu Khusanov beträgt satte 18 Millionen Euro;

Der Star, der die Top 3 komplettiert: In die Top 3 schaffte es auch der georgische Torhüter des FC Liverpool, Giorgi Mamardashvili – sein Marktwert wurde auf 28 Millionen Euro festgelegt;

Vertreter der Ukraine: Den 4. Platz im Ranking belegt der Außenverteidiger von Everton, Vitaliy Mykolenko (25 Mio. Euro), und den 5. Platz belegt Mykhaylo Mudryk, der zu Tottenham gewechselt ist (15 Mio. Euro).

Die 5 wertvollsten Fußballer aus dem postsowjetischen Raum in der Premier League:

Abdukodir Khusanov (Manchester City, Usbekistan) — 50 Mio. Euro; Yehor Yarmolyuk (Brentford, Ukraine) — 32 Mio. Euro; Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Georgien) — 28 Mio. Euro; Vitaliy Mykolenko (Everton, Ukraine) — 25 Mio. Euro; Mykhaylo Mudryk (Tottenham, Ukraine) — 15 Mio. Euro.

Khusanovs Karriere in Manchester und seine Leistungen in der laufenden Saison

Der schnelle Anstieg des Marktwerts von Abdukodir Khusanov ist auf seine souveränen Leistungen bei dem englischen Spitzenklub zurückzuführen:

40-Millionen-Transfer: Der Verteidiger, der im Januar 2025 für 40 Millionen Euro vom französischen Verein RC Lens zu Manchester City wechselte, gewann bereits in seiner ersten Saison den FA Cup und den League Cup;

Spielminuten in der laufenden Saison: In der Saison 2026/2027 bestritt unser Landsmann unter Pep Guardiola 6 Spiele in allen Wettbewerben, absolvierte insgesamt 391 Minuten und erhielt eine gelbe Karte.

Dieser steile Aufstieg des Verteidigers macht ihn nicht nur zu einem der vielversprechendsten Abwehrspieler des englischen Fußballs, sondern hebt auch das Ansehen des usbekischen Fußballs auf der Weltbühne auf ein neues Niveau.