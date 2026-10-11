In Unterzahl: Tottenham raubt Manchester United in letzter Sekunde den Sieg

Das Spitzenspiel des 6. Spieltags der Premier League bot den Fans ein dramatisches Finale. Zwei kriselnde Traditionsvereine trafen aufeinander: Manchester Unitedund Tottenham Hotspur trennten sich mit einem umkämpften 1:1-Unentschieden.

Als das Spiel bereits entschieden schien und die „Spurs“ in Unterzahl agierten, versetzte ein Tor von Dominic Solanke in der Nachspielzeit das Old Trafford in Schockstarre.

Spielverlauf: Mbeumos Treffer, Rote Karte und der „kalte Dusche“-Moment durch Solanke

Nach einer ausgeglichenen und torlosen ersten Halbzeit konzentrierten sich die entscheidenden Ereignisse auf die letzten 20 Minuten:

Mbeumos Treffer (73. Minute): Der anhaltende Druck der Gastgeber zahlte sich in der 73. Minute aus – der kamerunische Stürmer Bryan Mbeumo traf präzise ins gegnerische Tor und brachte die Mancunians in Führung.

Platzverweis für Bentancur (78. Minute): Nur fünf Minuten später verschlechterte sich die Lage für die Gäste weiter. Der eingewechselte Rodrigo Bentancur wurde nach einem groben Foulspiel vom Schiedsrichter direkt des Feldes verwiesen.

Comeback durch Solanke (90.+2 Minute): Trotz Unterzahl startete Tottenham einen letzten Angriff, bei dem Mittelstürmer Dominic Solanke in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte und seinem Team einen Punkt rettete.

Situation in der Tabelle

Dieses Remis reichte für beide Teams nicht aus, um die Krise vollständig zu überwinden:

Manchester United: Nach dem einen Punkt steht das Team nun bei 6 Punkten und verharrt in der Premier League auf dem enttäuschenden 12. Tabellenplatz.

Tottenham: Durch das erkämpfte Unentschieden kommt das Team auf 3 Punkte und klettert auf den 18. Tabellenplatz, während der Kampf gegen den Abstieg weitergeht.

Spielbericht und Aufstellungen

Premier League, 6. Spieltag Manchester United – Tottenham 1:1 Tore: Mbeumo (73.) – Solanke (90.+2).

Manchester United: Lammens, Maguire, Martinez, Yoro (Dalot, 59.), Amad (Zirkzee, 59.), Shaw, Tielemans (Baleba, 59.), Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie (van de Ven, 74.), Gallagher (Maddison, 74.), Gray, Bergvall (Bentancur, 66.), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmoush, 66.).

Gelbe Karten: Shaw (80.), Fernandes (84.), Martinez (87.) – Gallagher (4.), van Hecke (79.).

Rote Karte: Bentancur (78.).

Während Manchester United den Sieg aus der Hand gab, bewiesen die „Spurs“ in Unterzahl große Moral und sicherten sich einen wichtigen Zähler.