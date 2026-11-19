Das einflussreiche amerikanische Boxingnews24.com Portal hat den ungeschlagenen usbekischen Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov als nächsten Gegner für den ehemaligen Weltmeister Deontay Wilder vorgeschlagen. Diese Initiative kam auf, nachdem der Kampf des amerikanischen Knockout-Künstlers gegen den Australier Jai Opetaia, der für den 11. Dezember in Cardiff geplant war, abgesagt wurde. Nachdem Opetaia aufgrund einer Handverletzung seinen Rückzug bekannt gab, nannten Analysten den usbekischen Boxer als den geeignetsten Ersatz.

Warum ist gerade Bakhodir Jalolov der beste Kandidat?

Experten sind der Meinung, dass die körperlichen Voraussetzungen, die internationale Erfahrung und die Erfolge des 32-jährigen Jalolov ihn perfekt für einen kurzfristigen Einsatz machen. Ein Duell zwischen dem zweifachen Olympiasieger (Jalolov) und dem Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2008 in Peking (Wilder) würde auch ohne künstlichen Hype weltweit auf großes Interesse stoßen.

Das Wichtigste ist, dass unser Landsmann derzeit voll einsatzbereit ist:

Letzter Kampf: Am 17. Oktober in der berühmten Londoner The O2 Arena besiegte er den Briten Solomon Dacres in einem Zehn-Runden-Kampf einstimmig nach Punkten.

Ranking und Form: Jalolov ist verletzungsfrei, in exzellenter körperlicher Verfassung und belegt derzeit Platz 4 in den IBF- und WBO-Ranglisten sowie Platz 10 im WBC-Ranking.

Statistiken der Boxer Bakhodir Jalolov Deontay Wilder Alter 32 Jahre 41 Jahre Profibilanz 18 Siege (15 durch K.o.), 0 Niederlagen Ehemaliger WBC-Weltmeister Körpergröße 201 cm (natürliches Schwergewicht) 201 cm Olympische Erfolge Zweifacher Olympiasieger Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2008

Stilistisches Aufeinandertreffen und Spannung

Boxingnews24 Experten weisen darauf hin, dass Jalolov (18–0, 15 KO) genau wie Jai Opetaia Linkshänder ist. Doch Wilder würde es diesmal nicht mit einem 200-Pfund-Gegner aus dem Cruisergewicht zu tun bekommen, sondern mit einem natürlichen Schwergewichtler, der 201 cm groß ist und über eine enorme Schlagkraft verfügt.

Die Autoren der Publikation merken an, dass in Großbritannien Jalolov in seinen letzten Kämpfen gegen Solomon Dacres und Agron Smakici für seinen vorsichtigen und abwartenden Stil kritisiert wurde, da er Sicherheit priorisierte. Da diese Gegner keine ernsthafte K.o.-Gefahr darstellten, war dies möglich. Gegen den 41-jährigen Wilder ist eine solche „Gelassenheit“ jedoch undenkbar: Der Amerikaner besitzt eine verheerende rechte Hand, die den Gegner in jeder Sekunde zu Boden schicken kann. Wilder seinerseits wird es sich nicht erlauben können, die ersten Runden gegen einen technisch versierten Gegner mit exzellentem Distanzgefühl leichtfertig abzugeben.

Wie würde Ihrer Meinung nach ein Kampf zwischen Bakhodir Jalolov und Deontay Wilder am 11. Dezember verlaufen und könnte unser Landsmann gewinnen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!