Letzte Ergebnisse der Boxer: Deontay Wilder gewann zuletzt am 4. April in London durch eine geteilte Punktentscheidung gegen den Briten Derek Chisora , während Martin Bakole seit seinem Unentschieden im Mai 2025 gegen den Nigerianer Efe Ajagba nicht mehr im Ring stand.

Opetaia-Verletzung und die Option Bakhodir Jalolov: Ursprünglich war der Australier Jai Opetaia als Wilders Gegner vorgesehen, doch er musste aufgrund einer Handverletzung vom Turnier zurücktreten. US-Medienberichten zufolge wurde danach der ungeschlagene usbekische Boxmeister Bakhodir Jalolov als Hauptkandidat intensiv diskutiert, doch letztlich entschieden sich die Organisatoren für Martin Bakole.

Datum und Ort des Kampfes: Großer Boxabend 11. Dezember findet im prächtigen walisischen Stadion «Millennium» (Principality Stadium) in Cardiff statt, wobei das Duell Wilder gegen Bakole als einer der Hauptkämpfe (Co-Main Event) ausgetragen wird.

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister, der Amerikaner Deontay Wilder und der Vertreter der Demokratischen Republik Kongo Martin Bakole werden bei einer Supershow antreten, bei der auch die britischen Boxstars Tyson Fury und Anthony Joshua kämpfen. Die offizielle Ankündigung dazu wurde von Saudi-Arabien dem Vorsitzenden der General Entertainment Authority Turki Al-Sheikh auf seiner Social-Media-Seite veröffentlicht.

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Unser Landsmann Bakhodir Jalolov bestritt seinen letzten Profikampf am 17. Oktober in London gegen den Lokalmatador Solomon Dacres, wobei er seinen Gegner in der 5. Runde zu Boden schickte und einstimmig nach Punkten gewann. Nach diesem Erfolg kletterte der 32-jährige usbekische Boxer im aktualisierten WBO-Ranking um drei Plätze auf Platz 4 .

Kennzahlen Details Bakhodir Jalolovs Bilanz 18 Kämpfe, 18 Siege (15 K.o.-Siege, keine Niederlage) WBO-Champion Daniel Dubois WBO-Top-4-Ranking 1. Oleksandr Usyk, 2. Tyson Fury, 3. Anthony Joshua, 4. Bakhodir Jalolov Datum und Ort der Cardiff-Show 11. Dezember, «Millennium» Stadion (Cardiff, Wales) Hauptkämpfe Tyson Fury — Anthony Joshua / Deontay Wilder — Martin Bakole

Was glauben Sie: Hätte unser Landsmann den amerikanischen K.o.-König schlagen können, wenn er den Kampf gegen Deontay Wilder bekommen hätte?

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