Savinho möchte Manchester City verlassen und zu Tottenham wechseln

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Savinho möchte Manchester City verlassen und zu Tottenham wechseln

Manchester-City-Flügelspieler Savinho drängt auf einen Wechsel zum Londoner Klubs Tottenham, um seine Karriere fortzusetzen und mehr Spielpraxis in der Startelf zu erhalten. Wie Goal.com berichtet, bevorzugt der 22-jährige Brasilianer den Wechsel zu den Nordlondonern, nachdem er sich keinen Stammplatz im Etihad Stadium erkämpfen konnte, berichtet Goal.com. berichtet .

Berichten der Sun zufolge übt Savinho Druck auf die Vereinsführung aus, um seinen Transfer voranzutreiben. Manchester City ist bereit, ein Angebot über 60 Millionen Pfund für den Spieler zu akzeptieren. Interessanterweise liegt dieser Preis etwas unter der Bewertung von 70 Millionen Pfund, die dem Spieler vor einem Jahr zugeschrieben wurde.

Roberto De Zerbis Projekt und Transferpläne

Tottenhams Cheftrainer Roberto De Zerbi strebt eine radikale Erneuerung der Offensivabteilung des Teams an. Der italienische Spezialist ist überzeugt, dass Savinhos Tempo und Kreativität perfekt in sein taktisches Konzept passen. Obwohl die Vereinsführung die Transferpolitik des Trainers voll unterstützt, betonte De Zerbi, dass die Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen seien und weitere Stürmer verpflichtet werden sollen.

Die Londoner haben in diesem Transferfenster bereits mehrere Großtransfers getätigt. Insbesondere wurde Sandro Tonali für 100 Millionen Pfund von Newcastle, Matheus Fernandes für 85 Millionen Pfund von West Ham und Verteidiger Jan Paul van Hecke für 52 Millionen Pfund verpflichtet.

Mangel an Spielpraxis

Der laufende Vertrag des Brasilianers bei Manchester City läuft noch drei Jahre, doch die Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, sind das Hauptproblem geworden. In der vergangenen Saison von Verletzungen geplagt, stand der Flügelspieler in allen Wettbewerben nur in 14 Spielen in der Startelf.

Nach einer erfolgreichen Saison bei Girona und dem Wechsel über Troyes zu Manchester City versuchte Savinho, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, konnte sich jedoch in der starken Konkurrenz keinen festen Platz sichern. Trotz des Interesses ausländischer Klubs, darunter Milan, hat der Wunsch des Spielers, in der englischen Premier League zu bleiben und unter De Zerbi zu spielen, den entscheidenden Einfluss auf seine Wahl.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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