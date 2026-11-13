Tottenham an die Spitze führen: Wie wurde De Zerbi zum Besten der Premier League gekürt?
Die Organisatoren der englischen Premier League haben offiziell den besten Trainer bekannt gegeben, der im Oktober mit seinem Team herausragende Ergebnisse erzielt hat. Demnach wurde der Cheftrainer von Tottenham, Roberto De Zerbi, zum Besten des Monats gewählt.
Tottenhams erfolgreicher Lauf im Oktober
Unter der Leitung des erfahrenen italienischen Spezialisten absolvierten die „Spurs“ im vergangenen Monat insgesamt 4 Spiele in der englischen Meisterschaft, wobei sie 3 Siege und 1 Unentschieden verzeichneten. Die Schützlinge von De Zerbi zeigten auf dem Platz ein kompromissloses und offensives Spiel.
Insbesondere konnte der Londoner Club eine Reihe wichtiger Partien für sich entscheiden, die den Fans in Erinnerung bleiben werden:
"Crystal Palace" wurde überzeugend besiegt (2:0);
im Londoner Derby wurde Chelsea geschlagen (2:0);
gegen Coventry wurden 3 Tore erzielt (3:1);
Dennoch, Manchester United trotzte ihnen in einem spannenden Spiel ein Unentschieden ab (1:1).
Roberto De Zerbi und die Statistiken von Tottenham
Daten und Details
Anerkennung
Premier League Trainer des Monats Oktober
Spiele im Oktober
4 Spiele: 3 Siege, 1 Unentschieden
Wichtigste Ergebnisse
Siege gegen Chelsea und Crystal Palace
Status in der laufenden Saison
12 Punkte nach 10 Spieltagen und Platz 11 in der Tabelle
Tabellensituation und Ausblick
Trotz der Erfolgsserie steht Tottenham nach 10 Spieltagen in der englischen Premier League mit 12 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Dennoch werden die deutlichen positiven Veränderungen im Spiel der Mannschaft unter der Führung von Roberto De Zerbi von Fans und Experten hoch bewertet.
Glauben Sie, dass Roberto De Zerbi Tottenham bis zum Saisonende in die Top 5 der Premier League führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…