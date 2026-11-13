Tottenham an die Spitze führen: Wie wurde De Zerbi zum Besten der Premier League gekürt?

Die Organisatoren der englischen Premier League haben offiziell den besten Trainer bekannt gegeben, der im Oktober mit seinem Team herausragende Ergebnisse erzielt hat. Demnach wurde der Cheftrainer von Tottenham, Roberto De Zerbi, zum Besten des Monats gewählt.

Tottenhams erfolgreicher Lauf im Oktober

Unter der Leitung des erfahrenen italienischen Spezialisten absolvierten die „Spurs“ im vergangenen Monat insgesamt 4 Spiele in der englischen Meisterschaft, wobei sie 3 Siege und 1 Unentschieden verzeichneten. Die Schützlinge von De Zerbi zeigten auf dem Platz ein kompromissloses und offensives Spiel.

Insbesondere konnte der Londoner Club eine Reihe wichtiger Partien für sich entscheiden, die den Fans in Erinnerung bleiben werden: