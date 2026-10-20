Nicht Arda Turan, sondern Yalçın: Trainerfrage bei der türkischen Nationalmannschaft fast geklärt

·45·Sport
Nicht Arda Turan, sondern Yalçın: Trainerfrage bei der türkischen Nationalmannschaft fast geklärt

Bei der Führung der türkischen Nationalmannschaft steht ein großer Umbruch bevor. Laut Informationen des bekannten Insiders und Sportjournalisten Nicolò Schira könnte der erfahrene einheimische Fachmann Sergen Yalçın der neue Cheftrainer der Nationalmannschaft werden.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien befinden sich in der Endphase, und es wird erwartet, dass die Vereinbarung die Weltmeisterschaft 2030 umfasst.

Warum ist Vincenzo Montella gegangen?

Diese Entscheidung des türkischen Fußballverbandes hängt mit den Ergebnissen der Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren zusammen:

  • Unbefriedigende Ergebnisse: Der italienische Fachmann Vincenzo Montella, der das Team trainierte, verließ seinen Posten aufgrund sinkender Leistungen und Nichterfüllung der Anforderungen.

  • Ende der Zusammenarbeit: Die Verbandsführung beschloss, den Vertrag mit Montella vorzeitig aufzulösen und die Leitung der Nationalmannschaft einem einheimischen Trainer zu übertragen.

Insider-Korrektur: Nicht Arda Turan, sondern Sergen Yalçın

Zunächst gab es verschiedene Gerüchte bezüglich der Trainerfrage:

  • Gelöschter Insider-Bericht: Der Journalist Nicolò Schira hatte zunächst berichtet, dass der junge Trainer Arda Turan die Nationalmannschaft übernehmen würde, löschte diesen Beitrag jedoch kurz darauf aus den sozialen Medien.

  • Hauptkandidat ausgewählt: Bald wurde bekannt, dass sich der Fokus und die Verhandlungen auf den ehemaligen Trainer von Beşiktaş, Sergen Yalçın, konzentrierten.

Wer ist Sergen Yalçın und wie sieht seine Erfahrung aus?

Der türkische Fachmann verfügt über große Erfahrung und hohes Ansehen in der heimischen Liga:

  • Goldene Ära bei Beşiktaş: Yalçıns letzte Station war der Istanbuler Klub Beşiktaş, mit dem er in einer Saison sowohl die türkische Meisterschaft als auch den nationalen Pokal gewann.

  • Reiche Erfahrung in der Süper Lig: Im Laufe seiner Karriere arbeitete er erfolgreich bei zahlreichen Vereinen der türkischen Liga, darunter Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor und Sivasspor.

Sollte der Vertrag offiziell unterzeichnet werden, wird Sergen Yalçın die Aufgabe übertragen, die türkische Nationalmannschaft auf ein neues Niveau zu heben und sie erfolgreich zur Weltmeisterschaft 2030 zu führen.

Türkische NationalmannschaftSergen YalçınVincenzo MontellaWeltmeisterschaft 2030Fußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Eine neue Ära!“: Die ecuadorianische Nationalmannschaft wird von der Legende Marcelo Gallardo trainiert„Eine neue Ära!“: Die ecuadorianische Nationalmannschaft wird von der Legende Marcelo Gallardo trainiert14 September 17:28Carlo Ancelotti enthüllt Brasiliens Pläne für die Weltmeisterschaft 2030Carlo Ancelotti enthüllt Brasiliens Pläne für die Weltmeisterschaft 20304 September 09:38Arda Turan könnte neuer Nationaltrainer der Türkei werdenArda Turan könnte neuer Nationaltrainer der Türkei werden10 Oktober 11:07Der türkische Fußballverband trennt sich von Vincenzo MontellaDer türkische Fußballverband trennt sich von Vincenzo Montella10 Oktober 01:11Montella bleibt, große Veränderungen bei der türkischen NationalmannschaftMontella bleibt, große Veränderungen bei der türkischen Nationalmannschaft1 Juli 12:47Montella: „Meine Spieler haben solche Kritik nicht verdient“Montella: „Meine Spieler haben solche Kritik nicht verdient“26 Juni 21:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg