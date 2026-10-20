Nicht Arda Turan, sondern Yalçın: Trainerfrage bei der türkischen Nationalmannschaft fast geklärt

Bei der Führung der türkischen Nationalmannschaft steht ein großer Umbruch bevor. Laut Informationen des bekannten Insiders und Sportjournalisten Nicolò Schira könnte der erfahrene einheimische Fachmann Sergen Yalçın der neue Cheftrainer der Nationalmannschaft werden.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien befinden sich in der Endphase, und es wird erwartet, dass die Vereinbarung die Weltmeisterschaft 2030 umfasst.

Warum ist Vincenzo Montella gegangen?

Diese Entscheidung des türkischen Fußballverbandes hängt mit den Ergebnissen der Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren zusammen:

Unbefriedigende Ergebnisse: Der italienische Fachmann Vincenzo Montella, der das Team trainierte, verließ seinen Posten aufgrund sinkender Leistungen und Nichterfüllung der Anforderungen.

Ende der Zusammenarbeit: Die Verbandsführung beschloss, den Vertrag mit Montella vorzeitig aufzulösen und die Leitung der Nationalmannschaft einem einheimischen Trainer zu übertragen.

Insider-Korrektur: Nicht Arda Turan, sondern Sergen Yalçın

Zunächst gab es verschiedene Gerüchte bezüglich der Trainerfrage:

Gelöschter Insider-Bericht: Der Journalist Nicolò Schira hatte zunächst berichtet, dass der junge Trainer Arda Turan die Nationalmannschaft übernehmen würde, löschte diesen Beitrag jedoch kurz darauf aus den sozialen Medien.

Hauptkandidat ausgewählt: Bald wurde bekannt, dass sich der Fokus und die Verhandlungen auf den ehemaligen Trainer von Beşiktaş, Sergen Yalçın, konzentrierten.

Wer ist Sergen Yalçın und wie sieht seine Erfahrung aus?

Der türkische Fachmann verfügt über große Erfahrung und hohes Ansehen in der heimischen Liga:

Goldene Ära bei Beşiktaş: Yalçıns letzte Station war der Istanbuler Klub Beşiktaş, mit dem er in einer Saison sowohl die türkische Meisterschaft als auch den nationalen Pokal gewann.

Reiche Erfahrung in der Süper Lig: Im Laufe seiner Karriere arbeitete er erfolgreich bei zahlreichen Vereinen der türkischen Liga, darunter Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor und Sivasspor.

Sollte der Vertrag offiziell unterzeichnet werden, wird Sergen Yalçın die Aufgabe übertragen, die türkische Nationalmannschaft auf ein neues Niveau zu heben und sie erfolgreich zur Weltmeisterschaft 2030 zu führen.