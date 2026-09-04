Carlo Ancelotti enthüllt Brasiliens Pläne für die Weltmeisterschaft 2030

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, stattete dem Trainingsgelände in Valdebebas, Madrid, einen überraschenden Besuch ab und traf sich mit Spielern und dem Trainerstab seines ehemaligen Vereins. Wie Goal.com berichtet, sprach der erfahrene Fachmann während dieses herzlichen Treffens über seine strategischen Pläne zur Vorbereitung der brasilianischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2030. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Trainer von Real Madrid verbarg seine Freude über die Rückkehr in die vertraute Umgebung nicht und führte vor dem Training ein offenes Gespräch mit den Teammitgliedern. Er achtete besonders genau auf den körperlichen Zustand und die Regenerationsprozesse der brasilianischen Spieler beim königlichen Klub.

Die Phase der Formung einer neuen Generation

Laut Ancelotti markiert der vergangene WM-Zyklus das Ende einer Ära für die Brasilianer. Daher hat eine Zeit grundlegender Veränderungen in der Nationalmannschaft begonnen, und die Einbindung junger Talente ist zur Priorität geworden.

In diesem Prozess widmete der Trainer der Form von Leistungsträgern wie Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao und Rodrygo besondere Aufmerksamkeit. Er betonte zudem, dass er vielversprechende junge Spieler, die nicht nur in Spanien, sondern auch in Brasilien und anderen europäischen Ligen spielen, genau beobachtet.

Bevorstehende Herausforderungen

Das Hauptziel des brasilianischen Nationaltrainers ist es, bis zur Weltmeisterschaft 2030 eine schlagkräftige und komplette Mannschaft aufzubauen, die mit jedem Gegner konkurrieren kann. Der Experte erkannte das enorme Potenzial der derzeit 20- bis 21-jährigen Spieler an.

Die bevorstehenden Freundschaftsspiele sind entscheidend für die Formung der neuen Generation und das Testen des Zusammenspiels. Ancelottis Team plant Ende September eine Reise nach Australien, um zwei Spiele in Townsville und Brisbane zu bestreiten. Danach wird die Mannschaft nach Indien reisen, um in Kolkata anzutreten; diese Begegnungen dienen als wichtiger Test für den Trainerstab.