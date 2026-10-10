Der türkische Fußballverband trennt sich von Vincenzo Montella

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Der türkische Fußballverband trennt sich von Vincenzo Montella

Der türkische Fußballverband (TFF) hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem bekannten italienischen Experten Vincenzo Montella , der als Cheftrainer der Nationalmannschaft tätig war, zu beenden. Laut einer offiziellen Erklärung des Verbandes wird der bestehende Vertrag zwischen den beiden Parteien nicht verlängert.

Diese drastische Entscheidung wurde direkt durch das UEFA Nations League -Abschneiden in der laufenden Saison ausgelöst. Die türkische Nationalmannschaft verlor alle vier Spiele der Gruppenphase, was zu heftiger Kritik von Fans und der Verbandsführung führte.

Die Ära Montella: Erfolg bei der Euro 2024 und Hürden bei der WM 2026

Der 52-jährige italienische Trainer übernahm 2023 das Ruder der türkischen Nationalmannschaft und konnte während seiner Amtszeit bemerkenswerte Ergebnisse erzielen:

  • Viertelfinale der Europameisterschaft: Unter Montella zeigten die Türken bei der Euro 2024 einen offensiven und überzeugenden Fußball und erreichten das Viertelfinale des Turniers;

  • WM-Qualifikation: Der Trainer erfüllte die Aufgabe, die türkische Nationalmannschaft zur Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 zu führen, doch bei der WM selbst schaffte es das Team nicht in die K.-o.-Runde;

  • Die jüngste Krise: Die Serie von Niederlagen in der Nations League nach der Weltmeisterschaft veranlasste die Verbandsführung dazu, den Vertrag nicht zu verlängern.

Reiche Trainer- und Spielerfahrung

Vincenzo Montella gilt als eine der Persönlichkeiten mit großem Ansehen auf internationaler und Vereinsebene:

  • Karriere in Vereinen: Vor seiner Ernennung zum Nationaltrainer arbeitete er als Cheftrainer bei Adana Demirspor in der Türkei, Sevilla in Spanien sowie bei Fiorentina, Milan, Sampdoria, Catania und Roma in der italienischen Serie A;

  • Erfolge als Spieler: Als Stürmer wurde Montella in der Saison 2000/2001 mit der Roma italienischer Meister und ging 2000 als Vize-Europameister mit der italienischen Nationalmannschaft in die Geschichte ein.

Der türkische Fußballverband wird in den kommenden Tagen damit beginnen, eine Liste neuer Kandidaten für den vakanten Posten des Cheftrainers zu prüfen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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