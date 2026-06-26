Arda Guler: „Ich habe sehr schlecht gespielt, die Kritik ist gerechtfertigt“

Der türkische Mittelfeldspieler Arda Guler äußerte sich nach dem 3:2-Sieg gegen die USA in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft kritisch über sein eigenes Spiel und den Turnierverlauf der Mannschaft.

Obwohl der 21-jährige Fußballer gegen die USA ein Tor erzielte und zum Man of the Match gewählt wurde, gab er zu, mit seiner Leistung nicht zufrieden zu sein.

„Ich habe sehr schlecht gespielt. Was auch immer die Kritiker sagen, sie haben recht. Insgesamt hat die Türkei ein sehr schlechtes Turnier gespielt. Infolgedessen mussten wir unsere Teilnahme am Wettbewerb vorzeitig beenden“, sagte Guler.

Der Real Madrid Mittelfeldspieler betonte, dass er hoffe, die richtigen Schlüsse aus den während des Turniers begangenen Fehlern zu ziehen und die Situation in Zukunft zu ändern.

„Ich hoffe, dass wir ab jetzt alles korrigieren können. Es wurde gesagt, dass mein psychischer Zustand vor dem Spiel gegen die USA nicht gut war. Ich bin für jede Kritik bereit. Sie ist alle gerechtfertigt“, zitierte die Publikation The Touchline Guler.

Zur Erinnerung: Die türkische Nationalmannschaft unter Vincenzo Montella belegte mit 3 Punkten den vierten Platz in Gruppe D und schied bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft aus.

Der Sieg gegen die USA war der einzige Erfolg der Türken im Turnier. Dieses Ergebnis reichte jedoch nicht aus, um für die Mannschaft den Einzug in die K.o.-Runde zu sichern.