Montella bleibt, große Veränderungen bei der türkischen Nationalmannschaft

Der türkische Fußballverband hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Vincenzo Montella auch nach dem erfolglosen Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 fortzusetzen.

Obwohl die Türkei die Gruppenphase der Weltmeisterschaft nicht überstehen konnte, beabsichtigt die Verbandsführung, das Problem nicht allein durch einen Trainerwechsel zu lösen. Es werden wesentliche Änderungen im Stab von Montella, bei den Auswahlkriterien für die Spieler und im taktischen Spiel der Mannschaft erwartet.

Verband unterstützt Montella

Der Präsident des türkischen Fußballverbandes, Ibrahim Hojiosmanoglu, erklärte, dass es trotz des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft keine Pläne gebe, Montella von seinem Posten zu entheben.

Der italienische Spezialist selbst betonte, dass er nicht beabsichtige zu zurückzutreten und noch über genügend Kraft und Leidenschaft verfüge, um mit der Nationalmannschaft zu arbeiten.

Die Türkei unterlag bei der Weltmeisterschaft Australien und Paraguay und verpasste in der letzten Runde die Chance auf die Playoffs. Die Mannschaft besiegte den Gastgeber USA im letzten Gruppenspiel mit 3:2, doch dieser Sieg reichte nicht für den Einzug in die nächste Runde.

Mentor wird dem Trainerstab hinzugefügt

Wie Takvim berichtet, hat die Verbandsführung mit Montella die Änderungen besprochen, die vor der im September beginnenden Nations League umgesetzt werden sollen.

Beide Parteien waren sich einig über die Notwendigkeit, den Trainerstab teilweise zu erneuern. Insbesondere ist geplant, einen erfahrenen Berater-Mentor in den Stab zu holen.

Der neue Spezialist soll Montella bei taktischen Entscheidungen, Spielanalysen und der Führung der Mannschaft in kritischen Situationen unterstützen.

Diese Entscheidung zeigt, dass der Verband nicht den vollständigen Austausch von Montella gewählt hat, sondern die Stärkung des Arbeitssystems um ihn herum.

Stab für physische Vorbereitung könnte ebenfalls erneuert werden

Die Arbeit der Spezialisten, die für die athletische und physische Vorbereitung der türkischen Nationalmannschaft verantwortlich sind, wird ebenfalls neu bewertet.

Laut Takvim besteht die Möglichkeit von Änderungen im Trainerteam in diesem Bereich. Der Verband will den physischen Zustand der Spieler während des Turniers, die Erholungsraten und das Verhalten unter hohem Druck detailliert analysieren.

Die Zeit bis zur Nations League soll genutzt werden, um neue Ansätze zu testen und die Aufgaben im Stab klar zu verteilen.

Ansatz bei der Spielerauswahl ändert sich

Montella plant nun, Kandidaten basierend auf der aktuellen sportlichen Form der Spieler zu nominieren, anstatt nach Namen oder früheren Verdiensten für die Nationalmannschaft.

Es heißt, der Trainer werde neuen Spielern, die gute Leistungen zeigen, mehr Chancen geben und bei der Kaderzusammenstellung flexibler sein.

Diese Entscheidung könnte jungen Spielern, die sich in der türkischen Süper Lig und in europäischen Wettbewerben beweisen, die Tür zur Nationalmannschaft weiter öffnen.

Spiel ohne Mittelstürmer wird überdacht

Einer der am meisten kritisierten Aspekte in der Ära Montella war die Spielweise ohne nominale Nummer Neun, also ohne klassischen Mittelstürmer.

Dieser taktische Ansatz geriet in starke Kritik, nachdem die Türkei in den ersten beiden Spielen der Weltmeisterschaft keine Tore erzielen konnte. Obwohl die Mannschaft viele Angriffe aufbaute, hatte sie Probleme, diese in Tore zu verwandeln.

Laut Takvim ist Montella bereit, dieses System zu überdenken. Die Mannschaft könnte mit einem klassischen Mittelstürmer agieren oder die Angriffsstruktur je nach Merkmalen des Gegners anpassen.

Nations League wird neuer Test für Montella

Die im September beginnende Nations League wird zu einem wichtigen Test für Montella und den erneuerten Trainerstab.

Der Verband hofft, dass die Fehler der Weltmeisterschaft nicht wiederholt werden und die Mannschaft im Angriff effektiver und bei der Kaderauswahl fairer wird.

Montella bleibt im Amt, aber das bedeutet nicht, dass seine Arbeit wie bisher weitergeht. Nun wird vom italienischen Spezialisten nicht nur ein Ergebnis, sondern auch taktische Flexibilität, ein starker Stab und Vertrauen in die verdientesten Spieler gefordert.