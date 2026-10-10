Arda Turan könnte neuer Nationaltrainer der Türkei werden

Der Türkische Fußballverband (TFF) Vincenzo Montella hat nach dessen Entlassung bereits den Hauptkandidaten für die Leitung der Nationalmannschaft identifiziert. Wie der bekannte Insider und Sportjournalist Nicolò Schira auf seinem X-Account berichtete, prüft der Verband derzeit ernsthaft die Kandidatur der Legende des türkischen Fußballs, Arda Turan der aktuell erfolgreich den ukrainischen Klub Schachtar Donezk trainiert.

Quellen schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Ernennung des 39-jährigen Fachmanns zum Cheftrainer als sehr hoch ein.

Zwei Ämter gleichzeitig: Details zum ungewöhnlichen Modell

Laut Informationen einer der renommiertesten Publikationen der Türkei, NTV Spor werden die Verhandlungen in einem ungewöhnlichen und seltenen Format geführt:

Bedingung: Kein Abschied von Schachtar: Arda Turan könnte gleichzeitig sowohl die Nationalmannschaft als auch Schachtar betreuen, ohne seine Tätigkeit im Verein zu beenden;

Erfolgsserie im Verein: Der Fachmann leitet den ukrainischen Spitzenklub seit 2025 und hat in kurzer Zeit mit dem Gewinn der ukrainischen Premier League sein Potenzial als Trainer unter Beweis gestellt;

Vertrauen des Verbandes: Die Führung ist überzeugt, dass Arda Turans moderne Ansichten, sein Ehrgeiz und seine genaue Kenntnis des Innenlebens der Nationalmannschaft das kriselnde Team schnell wieder aufbauen können.

Ehemaliger Kapitän und lebende Legende

Arda Turan war über viele Jahre hinweg ein Anführer und Kapitän im Trikot der Nationalmannschaft:

Die Hunderter-Marke: Er absolvierte insgesamt 100 offizielle Länderspiele für die türkische Nationalmannschaft;

Enorme Effizienz: In diesen Partien erzielte der Mittelfeldspieler 16 Tore und lieferte seinen Teamkollegen 25 Torvorlagen (Assists), womit er der zentrale Motor des Teams war;

Internationales Ansehen: Die enorme Erfahrung, die er bei Spitzenklubs wie Atlético Madrid und dem FC Barcelona gesammelt hat, stärkt seinen Ruf als Trainer zusätzlich.

Vakuum nach der Ära Montella

Der Türkische Fußballverband hatte den italienischen Trainer Vincenzo Montella am 9. Oktober offiziell von seinen Aufgaben entbunden. Vier Niederlagen in Folge in der Gruppenphase der Nations League sowie das Verpassen der Play-offs zur WM 2026 waren die Hauptgründe dafür, den Vertrag mit dem italienischen Spezialisten nicht zu verlängern.

Sollten die Verhandlungen zwischen dem Verband und Arda Turan erfolgreich abgeschlossen werden, wird erwartet, dass die Rückkehr des ehemaligen Kapitäns auf den Posten des Nationaltrainers eine neue Ära mit nationalem Geist im türkischen Fußball einläutet.