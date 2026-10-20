«Eine neue Ära für die türkische Nationalmannschaft»: Sergen Yalçın zum Cheftrainer ernannt

Die Trainerfrage bei der türkischen Nationalmannschaft ist offiziell geklärt. Laut einer Mitteilung auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbandes (TFF) wurde der renommierte Experte, der 53-jährige Sergen Yalçın zum neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft ernannt.

Nach einer Reihe von Misserfolgen in der UEFA Nations League hat sich die Führung des türkischen Fußballs zu einem Wechsel entschlossen und setzt langfristig auf einen einheimischen Trainer.

Vierjahresvertrag und Montellas Abschied

Der Trainerwechsel bei der türkischen Nationalmannschaft umfasst folgende wichtige Details:

Langfristiger Vertrag: Sergen Yalçın unterzeichnet einen Vierjahresvertrag mit dem türkischen Fußballverband und wird die Nationalmannschaft auf die großen internationalen Turniere vorbereiten;

Italienischer Experte geht: Yalçın tritt die Nachfolge des bisherigen Cheftrainers Vincenzo Montellaan. Montella hatte seinen Posten nach vier Niederlagen in Folge in der UEFA Nations League geräumt;

Großes Comeback nach Auszeit: Für Yalçın, der seit seinem Abschied von Beşiktaş im Mai 2026 eine Pause eingelegt hatte, ist dies die erste Station als Nationaltrainer.

Yalçıns Erfahrung: Ein Stratege der Süper Lig

Sergen Yalçın genießt im türkischen Fußball hohes Ansehen und große Erfahrung und hat bei mehreren Vereinen deutliche Spuren hinterlassen:

Vereinskarriere: Während seiner Trainerlaufbahn hat er neben Beşiktaş auch Süper-Lig-Klubs wie Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor und Konyaspor erfolgreich geleitet;

Entschlossenheit und Charakter: Es wird erwartet, dass die Fähigkeit des Trainers, seinen Spielern Kampfgeist einzuimpfen, und seine offensive Spielphilosophie das neue Gesicht der Nationalmannschaft prägen werden.

Harte Prüfungen stehen bevor: Der Kalender im November

Den neu ernannten Cheftrainer erwarten vom ersten Tag an schwere Prüfungen. Die türkische Nationalmannschaft trifft im Rahmen der Nations-League-Spiele im November auf zwei Schwergewichte des Weltfußballs:

Duell gegen die belgische Nationalmannschaft;

Topspiel gegen die französische Nationalmannschaft.

Für Yalçıns Schützlinge sind diese Spiele entscheidend, um nicht nur die Position in der Nations League zu festigen, sondern auch das Vertrauen in die Mannschaft unter dem neuen Trainer zurückzugewinnen.