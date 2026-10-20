11 Spiele, 11 Tore: Mbappé spricht offen über seinen Glanz bei Real und schmerzhafte Rückschläge

Der Stürmer des Madrider Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappé sprach offen über seinen langjährigen Weg im Profifußball, seine persönlichen Erfahrungen und seine Philosophie.

Einer der größten Fußballstars der Welt gab dem renommierten Magazin Onze Mondial ein Interview, in dem er seinen bisherigen Werdegang bewertete und die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich zog.

„10 von 10 Punkten!“: Warum Mbappé diese Bewertung wählte?

Der französische Star betonte, dass bei der Bewertung seiner Karriere nicht nackte Zahlen, sondern die gesammelten wertvollen Erfahrungen an erster Stelle stehen:

Maximale Punktzahl: „Wie bewerte ich meine Karriere? 10 von 10! Es war ein Weg voller großer Erfolge und schmerzhafter Niederlagen;

Titel sind nicht das Wichtigste: Ich habe in meiner Karriere genug Trophäen gewonnen, aber auch einige verloren. Viele halten das für das Wichtigste, aber Tore und Pokale sind für mich nicht das ultimative Lebensziel;

Keine langweiligen 11 Jahre: In meinen 10 bis 11 Jahren im Fußball gab es keine einzige langweilige Saison. Ich habe nie etwas als selbstverständlich angesehen. Es gab große Höhenflüge und schmerzhafte Rückschläge, aber ich habe jede Erfahrung voll ausgekostet und mein Bestes gegeben“, sagte der französische Stürmer.

Fantastischer Start in Madrid und die Erwartungen an den Ballon d'Or

In der laufenden Saison zeigt der 27-jährige Stürmer im Trikot der „Königlichen“ eine herausragende Form und hat sich bereits zu einem echten Anführer entwickelt:

Phänomenale Saisonstatistik: Kylian hat in seinen 11 Pflichtspielen für Real Madrid insgesamt 11 Tore erzielt und 2 Vorlagen gegeben;

Hauptanwärter auf den Ballon d'Or: Aufgrund seiner produktiven Spielweise gilt Mbappé als einer der Top-Favoriten auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or bei der Verleihung am 26. Oktober.

Mbappés mutige Aussagen und seine souveränen Auftritte auf dem Platz beweisen, dass er nicht nur einer der besten Torjäger der Welt ist, sondern auch ein Anführer, der eine Phase absoluter mentaler Reife erreicht hat.