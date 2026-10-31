Offizielle Wahlergebnisse: Wie Harry Kane den Ballon d'Or gewann

Als die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball der „Ballon d'Or“ haben die Organisatoren die Ergebnisse der offiziellen Abstimmung unter internationalen Journalisten sowie die erzielten Punkte bekannt gegeben. Demnach ging die prestigeträchtige Auszeichnung an den Torjäger des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane,der sie gewann.

In der Umfrage, an der 100 führende Sportjournalisten aus aller Welt teilnahmen, erzielte der englische Stürmer 1055 Punkte und setzte sich damit knapp gegen seinen engsten Verfolger, den Star von Real Madrid, Kylian Mbappé (1027 Punkte), durch. Den dritten Platz auf dem Podium belegte das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal (881 Punkte).

Top 10: Die vollständige Tabelle der Ballon d'Or-Abstimmung

Die Top 10 nach der Wahl der Journalisten sieht wie folgt aus:

1. Harry Kane (England, FC Bayern) — 1055 Punkte (Gewinner);

2. Kylian Mbappé (Frankreich, Real Madrid) — 1027 Punkte ;

3. Lamine Yamal (Spanien, FC Barcelona) — 881 Punkte ;

4. Rodri (Spanien, Manchester City) — 726 Punkte ;

5. Lionel Messi (Argentinien, Inter Miami) — 612 Punkte ;

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgien, PSG) — 541 Punkte ;

7. Ousmane Dembélé (Frankreich, PSG) — 418 Punkte ;

8. Erling Haaland (Norwegen, Manchester City) — 378 Punkte ;

9. Michael Olise (Frankreich, FC Bayern) — 296 Punkte ;

10. Fabián Ruiz (Spanien, PSG) — 201 Punkte.

Analyse der Abstimmung: Der entscheidende Vorsprung von 28 Punkten

Die veröffentlichten Zahlen zeigen, wie knapp und hart umkämpft das Endergebnis war:

Intensiver Wettbewerb: Der Abstand zwischen dem Erstplatzierten Harry Kane und dem Zweitplatzierten Kylian Mbappé betrug nur 28 Punkte . Dies ist einer der geringsten Abstände der letzten Jahre;

Druck der jungen Generation: Der 18-jährige Lamine Yamal bewies mit seinem Einzug in die Top 3 und 881 Punkten eindrucksvoll, dass die nächste Generation auf der großen Bühne angekommen ist;

Legenden und die Vorherrschaft des Pariser Clubs: Obwohl Lionel Messi in den USA spielt, konnte er den 5. Platz halten. Von Paris Saint-Germain schafften es gleich drei Spieler (Kvaratskhelia, Dembélé, Ruiz) in die Top 10.

Für Kane ist dieser Sieg nicht nur der Höhepunkt seiner persönlichen Karriere, sondern auch die lang ersehnte Anerkennung, die in die Fußballgeschichte eingeht.