Ein epischer und intensiver Sieg: Italien besiegt Frankreich zu Hause

Eines der zentralen und kompromisslosesten Duelle im Rahmen des 5. Spieltags der UEFA Nations League fand auf der Apenninen-Halbinsel statt. Die italienische Nationalmannschaft empfing zu Hause Italien besiegte den Gegner in einem von den Fans erwarteten intensiven Spiel mit 3:1 und festigte damit die Tabellenführung in der Gruppe.

Frankreichs frühes Tor und das starke Comeback der Italiener

Die Gäste begannen die Begegnung aktiv und das junge Talent Michael Olise erzielte bereits in der 10. Minute den Führungstreffer (0:1). Dies schien den Franzosen einen psychologischen Vorteil zu verschaffen.

Doch die Italiener erholten sich nach diesem Rückschlag schnell und verstärkten ihre Angriffe:

26. Minute: Francesco Esposito traf präzise ins gegnerische Tor und stellte den Ausgleich wieder her (1:1).

63. Minute: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Mittelfeldspieler Davide Frattesi nutzte seine Chance und brachte Italien in Führung (2:1).

75. Minute: Derselbe Frattesi erzielte per Elfmeter ein weiteres Tor und entschied das Spiel fast endgültig — ein Doppelpack (3:1).

Spielstatistik und Details Informationen Endstand Italien — Frankreich 3:1 Torschützen Francesco Esposito (26), Davide Frattesi (63, 75 Elfmeter) — Michael Olise (10) Tabellensituation Italien auf Platz 1 mit 13 Punkten, Frankreich auf dem 2. Platz Verwarnungen F. Esposito (39), Bastoni (71) — Jacquet (13)

Startaufstellungen

Italien: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Michael Kayode, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaghi (Federico Dimarco, 62), Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Davide Frattesi (Moussa Doumbia, 73), Francesco Esposito (Antonio Vergara, 62), Pio Esposito.

Frankreich: Mike Maignan, Ethan Jacquet, Dayot Upamecano, Bradley Barcola (Noah Cadiou, 77), Malo Gusto (Saël Kumbedi, 76), Da Cunha, Désiré Doué (Mayulu, 77), Michael Olise, Adrien Rabiot, Adrien Truffert (Souleymane Diouf, 77), Rayan Cherki (Eduardo Camavinga, 82).

Somit haben die Italiener nach diesem Sieg ihre Punktzahl erhöht und festigen ihre Position als Tabellenführer der Gruppe.

Glauben Sie, dass die aktuelle Top-Form der italienischen Nationalmannschaft sie zu einem der Hauptanwärter auf den Gewinn der UEFA Nations League macht? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!