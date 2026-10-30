Niederländischer Journalist enthüllt Druck und Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or

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Niederländischer Journalist enthüllt Druck und Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or

Als prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung in der Welt des Fußballs der Ballon d'Or“ hat nach der Verleihungszeremonie unerwartete Hintergründe und Druckausübungen offenbart. Nach der feierlichen Gala am Montag, den 26. Oktober, äußerte sich ein bekannter niederländischer Journalist, der direkt am Abstimmungsprozess beteiligt war, offen über den Druck, dem er ausgesetzt war, und seine Wahl.

Dieses Geständnis, das von „Madrid Zone“ veröffentlicht wurde, sorgte in der globalen Fußballgemeinschaft für großes Aufsehen und hitzige Diskussionen.

„Exklusiv-Interview angeboten“: Wie wurde Druck auf die Wähler ausgeübt?

Laut dem niederländischen Experten gab es, je näher die Frist für die Abstimmung rückte, offene Versuche, die abstimmenden Journalisten auf verschiedene Weise zu beeinflussen:

  • Eingreifen von PR-Agenturen: „Je näher der Abstimmungsprozess rückte, desto stärker wurde der Druck. Sie versuchten auf verschiedene Arten und mit unterschiedlichen Methoden, die Meinung der Journalisten zu ändern“, sagt er;

  • Das Angebot rund um Harry Kane: Der Journalist nannte als Beispiel eine ungewöhnliche Anfrage, die direkt von den Vertretern des englischen Torjägers kam: „Zum Beispiel erhielt ich persönlich ein spezielles Schreiben vom PR-Team von Harry Kane. Darin wurde ich gefragt, ob ich an einem exklusiven großen Interview mit dem Stürmer interessiert sei“. Es war offensichtlich, dass solche Angebote kurz vor der Abstimmung gemacht wurden, um die Gunst der Journalisten zu gewinnen.

Die Wahl des Journalisten: Mbappé, Lamine Yamal und Rodri

Der niederländische Experte erläuterte auch, nach welchen Kriterien er seine Stimmen verteilt hat:

  • Kylian Mbappé auf dem ersten Platz: „Mbappé ist bei der Weltmeisterschaft in die Geschichte eingegangen, deshalb war er für mich der würdigste und beste“;

  • Das Duell zwischen Lamine Yamal und Rodri: Obwohl der Experte das phänomenale Spiel des jungen Stars des FC Barcelona, Lamine Yamal, in den letzten Monaten hoch bewertete, betonte er, dass Mittelfeldspieler Rodri bei großen internationalen Turnieren eine noch größere Dominanz und Führungsstärke gezeigt habe.

Organisatoren geben zu: Minimaler Abstand zwischen Kane und Mbappé

Nachdem der Gewinner offiziell bekannt gegeben wurde, enthüllten die Organisatoren der Veranstaltung unerwartete Details zur Dynamik der Abstimmung:

  • Die Führung des französischen Stars: Das Organisationskomitee räumte ein, dass Kylian Mbappé während eines Großteils des Auszählungsprozesses souverän in Führung lag;

  • Minimaler Vorsprung: Erst in der letzten Phase gelang es Harry Kane, mit einem minimalen Punkteabstand an Mbappé vorbeizuziehen und sich die Trophäe zu sichern.

Diese offene Aussage des niederländischen Journalisten hat erneut bewiesen, dass der Einfluss großer Medien- und PR-Kampagnen rund um die prestigeträchtigste Fußballauszeichnung der Welt enorm ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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