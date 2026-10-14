José Mourinho mit einer brisanten Aussage vor dem Topspiel gegen die Roma

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José Mourinho mit einer brisanten Aussage vor dem Topspiel gegen die Roma

Der Cheftrainer von Real Madrid José Mourinho teilte auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Duell gegen den italienischen Verein AS Roma im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League seine Gedanken mit. Laut der spanischen Zeitung AS würdigte der portugiesische Fachmann die Stärke und Motivation seines ehemaligen Vereins, den er bestens kennt.

Dass der Trainer, der den römischen Klub von 2021 bis 2024 trainierte und die Herzen der Fans gewann, nun als Gegner auf der Bank sitzt, erhöht die Spannung vor der Partie zusätzlich.

„Sie sind nicht hier, um zuzuschauen, sondern um zu spielen“

José Mourinho äußerte sich wie folgt zum Kampfgeist des Gegners und zur Gruppenphase:

  • Stärke und Enthusiasmus des Gegners: „Es wird ein sehr gutes Spiel. Die Roma ist eine starke Mannschaft; seit ihrer Rückkehr in die Champions League haben sie eine enorme Motivation. Sie sind nicht hierhergekommen, um Fußball zu schauen, sondern um hart zu kämpfen und zu spielen“;

  • Komplexität des Spielplans: „Wir mussten von Beginn des Wettbewerbs an gegen zwei der stärksten italienischen Teams antreten. Trotz des Fehlens von drei Stammspielern im ersten Spiel haben wir die 3 Punkte geholt. Jetzt erwartet uns ein ernsthafter Test gegen die Roma“;

  • Der Wert jedes Punktes: „Wir müssen ein sehr hochwertiges Spiel zeigen, um Punkte zu sammeln. Das ist ein extrem wichtiger Gegner für uns.“

„Wir erzeugen den Druck selbst, das Ziel ist nur der Sieg“

Der Coach der „Königlichen“ betonte auch die strengen Anforderungen an das Team:

  • Die entscheidende Phase ist noch nicht erreicht: „Es ist noch nicht die Phase in der Champions League erreicht, in der über das Weiterkommen oder das Ausscheiden entschieden wird“;

  • Interne Ansprüche und ein klares Ziel: „Wir setzen uns jedoch selbst unter Druck und erhöhen die Anforderungen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen dieses Duell unbedingt gewinnen“, betonte Mourinho.

Das Aufeinandertreffen von José Mourinho, der mit dem römischen Klub die Conference League gewann und das Finale der Europa League erreichte, gegen seinen Ex-Verein verspricht eines der dramatischsten und meist erwarteten Ereignisse dieses Spieltags zu werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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