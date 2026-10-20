Überraschender Spitzenreiter im Ballon d'Or-Rennen: Harry Kane auf Platz eins, Messi in den Top 3

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball — Ballon d'Or Wenige Tage vor der Verleihung ist die Debatte unter Experten in vollem Gange. Einer der führenden internationalen Sportmedien, TNT Sports hat seine aktualisierte Rangliste der Hauptfavoriten für die Auszeichnung 2026 veröffentlicht.

Die Liste sorgte bei den Fans für einige Überraschungen: Während ein Torjäger, der jahrelang kein großes Team-Turnier gewinnen konnte, die Führung übernommen hat, findet sich eine Fußballlegende auch mit 39 Jahren noch in den Top 3 wieder.

Das Podium: Kane führt, der 19-jährige Yamal und der legendäre Messi in der Verfolgung

Die Top 3 der Rangliste sehen wie folgt aus:

1. Platz — Harry Kane (FC Bayern / England): Der englische Stürmer, der beim Münchner Verein und in der Nationalmannschaft eine phänomenale Trefferquote aufweist, wird von Experten als Hauptanwärter auf die Trophäe gehandelt.

2. Platz — Lamine Yamal (FC Barcelona / Spanien): Das 19-jährige Wunderkind ist dank seiner fantastischen Leistungen und Führungsqualitäten in dieser Saison der engste Verfolger von Harry Kane.

3. Platz — Lionel Messi (Inter Miami / Argentinien): Der 39-jährige achtfache Ballon d'Or-Gewinner wird auch in der Spätphase seiner Karriere unter den drei besten Fußballern der Welt geführt.

Die Top 10 laut TNT Sports

Die Liste der weiteren Anwärter auf die Trophäe umfasst die Stars der europäischen Spitzenvereine:

4. Khvicha Kvaratskhelia (PSG);

5. Kylian Mbappé (Real Madrid);

6. Ousmane Dembélé (PSG);

7. Rodrygo (FC Barcelona);

8. Fabián Ruiz (PSG);

9. Michael Olise (FC Bayern);

10. Declan Rice (Arsenal).

Wann findet die Preisverleihung statt?

Das Datum, an dem der beste Fußballer der Welt offiziell bekannt gegeben wird, steht fest:

Datum der Zeremonie: Montag, 26. Oktober 2026;

Status: Die wichtigste individuelle Auszeichnung des Jahres, verliehen von France Football.

Die Augen der Experten und Fans sind auf Paris gerichtet. Es bleibt spannend, ob Harry Kane die Trophäe zum ersten Mal gewinnen kann oder ob das junge Talent Lamine Yamal einer der jüngsten Preisträger der Geschichte wird.