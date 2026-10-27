Ein historischer Abend: Die Gewinner des Ballon d'Or 2026 und die Top 10

Im prachtvollen Palladium-Theater in der britischen Hauptstadt London wurde die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung der Fußballwelt, der Ballon d'Or 2026, verliehen. Die Trophäe für den besten Fußballer des Planeten nahm der Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, feierlich entgegen.

Dieser historische Sieg ist ein Meilenstein, auf den der englische Fußball 25 Jahre lang gewartet hat – zuletzt wurde mit Michael Owen im Jahr 2001 ein Vertreter Großbritanniens mit dieser Auszeichnung geehrt.

73 Tore und ein Trophäenregen: Kanes phänomenale Saison

Der 33-jährige Torjäger lieferte in der abgelaufenen Saison fantastische Leistungen ab und ließ der Konkurrenz keine Chance:

Absolute Dominanz in Deutschland: Der Stürmer des FC Bayern gewann in einer einzigen Saison die Bundesliga-Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie den deutschen Supercup;

Torschützenkönig der Saison: Mit insgesamt 73 Toren in allen offiziellen Wettbewerben wurde er zum treffsichersten Fußballer der Welt gekürt;

Erfolg bei der Weltmeisterschaft: Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft sicherte er sich bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille.

Die Top 10: Mbappé, Yamal und Messi hinter sich gelassen

Den Abstimmungsergebnissen zufolge setzte sich Harry Kane im Kampf um die Auszeichnung gegen Stars wie Kylian Mbappé, Lamine Yamal und Lionel Messi durch und belegte den ersten Platz:

Ballon d'Or 2026: Die Top 10 der Männer: Harry Kane (FC Bayern, England) — Gewinner; Kylian Mbappé (Real Madrid, Frankreich); Lamine Yamal (FC Barcelona, Spanien); Rodri (FC Barcelona, Spanien); Lionel Messi (Inter Miami, Argentinien); Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgien); Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Frankreich); Erling Haaland (Manchester City, Norwegen); Michael Olise (FC Bayern, Frankreich); Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Spanien).



Hattrick für Alexia Putellas: Rekord im Frauenfußball

Auch der Ballon d'Or der Frauen fand seine Gewinnerin:

Zum dritten Mal unübertroffen: Die Mittelfeldspielerin der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Alexia Putellas, wurde zum dritten Mal in ihrer Karriere als beste Fußballerin der Welt ausgezeichnet;

Legendärer Status: Putellas bricht ihren eigenen Rekord und bleibt eine der erfolgreichsten Spielerinnen in der Geschichte des modernen Frauenfußballs.

Ballon d'Or 2026 in Kürze