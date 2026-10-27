2026 Ballon d'Or Die Preisverleihung wurde zu einem wahrhaft historischen Ereignis für die Bundesliga und den FC Bayern München. Nach dem Abstimmungsergebnis Kylian Mbappé und Lamine Yamal hinter sich lassend, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende des Vereins zum Sieg des englischen Stürmers Harry Kaneüber dessen Erfolg. Jan-Christian Dreesen gab eine offizielle Stellungnahme ab.

Der Vereinschef betonte, dass der englische Angreifer diese Auszeichnung in jeder Hinsicht verdient habe, und würdigte nicht nur seine Produktivität auf dem Platz, sondern auch seine menschlichen Qualitäten.

„Kane hat diese Trophäe in jeder Hinsicht verdient“: Dreesens Anerkennung

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, hob in seinem Kommentar auf der offiziellen Vereinswebsite folgende wichtige Punkte hervor:

Rekorde und hohe Menschlichkeit: „Harry Kane hat diese Auszeichnung in jeder Hinsicht verdient. Er bricht seit vielen Jahren einen Rekord nach dem anderen. Neben seinen vielen Toren und Vorlagen schätzen wir auch seine herausragenden menschlichen Qualitäten sehr.“

Ein Vorbild auf und neben dem Platz: „Harry ist einer der herausragendsten Vertreter des Weltfußballs. Er ist eine Persönlichkeit, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben als Vorbild dient.“

Erfolg für den gesamten Verein: Dreesen erwähnte stolz, dass bei der Ballon d'Or-Gala auch eine Reihe von Vertretern der Männer- und Frauenmannschaften des Vereins sowie Cheftrainer Vincent Kompany gewürdigt wurden.

30 Jahre für die Bundesliga, 45 Jahre historisches Ergebnis für den FC Bayern

Dieser Erfolg ist nicht nur Kanes persönlicher Triumph, sondern auch eine lang ersehnte Revanche für den deutschen Fußball:

30-jährige Durststrecke in der Bundesliga beendet: Zuletzt gewann ein Vertreter der deutschen Meisterschaft vor 30 Jahren den Ballon d'Or. Dreesen bezeichnete dieses Ergebnis als „ein wichtiges und starkes Signal für die gesamte Bundesliga“.

Ein Moment, auf den der FC Bayern 45 Jahre gewartet hat: Es sind genau 45 Jahre vergangen, seit der letzte Spieler, der für die Münchner auflief, diese Auszeichnung erhielt. Kane hat diese Tradition wiederbelebt und ist in die Geschichte des Vereins eingegangen.

Überlegenheit gegenüber Mbappé und Yamal: Bei der Abstimmung setzte sich Kane gegen Real-Star Kylian Mbappé (2. Platz) und das junge Talent vom FC Barcelona, Lamine Yamal (3. Platz), durch und sicherte sich den Gesamtsieg.

Harry Kanes historischer Triumph beim Ballon d'Or 2026