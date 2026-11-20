Harry Kane, Stürmer des FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft, sieht in seinem Spielstil Parallelen zu Karim Benzema. Der Engländer äußerte seine Bewunderung für die Bewegungen, das Spielverständnis und die Fähigkeit der französischen Legende, Angriffe zu inszenieren. Zudem erläuterte Kane einen speziellen taktischen Ansatz, der ihm hilft, seine Torquote zu steigern.

Im Fußball besteht die Aufgabe eines Mittelstürmers nicht nur darin, Tore zu erzielen. Manche Spieler beeinflussen das Ergebnis maßgeblich, indem sie den gesamten Angriff organisieren, Chancen für Teamkollegen kreieren und das Spieltempo kontrollieren. Harry Kane und Karim Benzema gehören zu dieser Kategorie der universellen Stürmer.

Während Karim Benzema 2022 den Ballon d'Or gewann, sicherte sich Harry Kane diese prestigeträchtige Auszeichnung im Jahr 2026. Der Erfolg dieser beiden Spieler zeigt, wie sich das Bild des klassischen Mittelstürmers wandelt. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre Aktionen im Strafraum aus, sondern auch durch ihre Spielintelligenz, ihre Positionierung und ihre Beteiligung am Spielaufbau.

Was schätzt Kane an Benzemas Spiel?

In einem Interview mit Foot Mercato lobte Harry Kane den Spielstil von Karim Benzema in höchsten Tönen. Der englische Stürmer betonte, dass er den Franzosen schon immer beobachtet habe und viele einzigartige Aspekte in seinen Bewegungen auf dem Platz sehe.

„Karim ist ein unglaublicher Spieler. Ich war schon immer ein großer Fan von ihm. Seine Leistungen mit Real Madrid im Jahr 2022 waren wirklich beeindruckend“, sagte Kane.

Seiner Meinung nach ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Benzema die Fähigkeit, seine Position je nach Situation anzupassen. Der Franzose verlässt bei Bedarf seine Rolle als Mittelstürmer, lässt sich ins Mittelfeld zurückfallen, agiert auf der „Zehner“-Position, kontrolliert das Tempo und beteiligt sich an der Einleitung des nächsten Angriffs.

Gleichzeitig besitzt er die Fähigkeit, Räume zu finden, die von den gegnerischen Verteidigern übersehen werden, und genau im richtigen Moment im Strafraum aufzutauchen. Kane betrachtet genau diese Aspekte als eine der beeindruckendsten Eigenschaften in Benzemas Spiel.

„Man muss nicht immer im Strafraum sein“

Kane selbst nutzt einen ähnlichen taktischen Ansatz. Er sagt, dass es zwar Unterschiede in der Physis und bei bestimmten Bewegungen geben mag, aber in Bezug auf Spielintelligenz, das Finden freier Räume und den Wunsch, Teamkollegen zu unterstützen, seien ihre Stile sehr ähnlich.

„Unsere physischen Voraussetzungen unterscheiden sich ein wenig, aber ich sehe viele Ähnlichkeiten in unserem Stil, was die Spielintelligenz, das Finden von Lücken und den Willen angeht, unseren Mitspielern zu helfen.

Wir beide haben bewiesen, dass man nicht immer im Strafraum stehen muss, um Tore zu erzielen. Wenn ich mich tiefer ins Mittelfeld fallen lasse, bekomme ich mehr Torchancen, weil mich die Gegner in diesem Bereich nicht so eng bewachen. Wenn ich mich zurückziehe und das Spiel sich entwickeln lasse, kommen die Tore von ganz allein“, so der Stürmer.

Das taktische Geheimnis hinter Kanes 73 Toren

Ein wichtiger Aspekt in Harry Kanes Spielstil ist es, die gegnerische Abwehr aus ihrer Position zu locken und die Lücken auf dem Platz zu nutzen. Er wartet nicht nur zwischen den Verteidigern auf Pässe. Stattdessen lässt er sich manchmal ins Mittelfeld fallen, um beim Spielaufbau zu helfen.

Solche Bewegungen zwingen die gegnerischen Verteidiger zu einer Entscheidung: Sollen sie Kane folgen und ihre Position aufgeben oder ihn gewähren lassen? Diese Unsicherheit in der Defensive kann neue Möglichkeiten für den Angriff schaffen.

Der Engländer betrachtet es zudem als eine seiner Stärken, auf die „Zehner“-Position auszuweichen und aus der Distanz an der Strafraumgrenze abzuschließen, wenn die gegnerische Abwehr zurückweicht.

„Ich bewege mich auf die ‚Zehner‘-Position und schieße aus der Distanz, wenn die gegnerische Abwehr zurückweicht. Das ist eine meiner größten Stärken.

Die letzte Saison war das beste Beispiel dafür: Ich habe 73 Tore erzielt. Das ist fast doppelt so viel wie in jeder anderen Saison zuvor“, betonte Kane.

Kanes Aussagen zeigen, dass seine Torgefährlichkeit nicht auf Aktionen im Strafraum beschränkt ist. Er wird zu einem gefährlichen Spieler, indem er die gegnerische Abwehr auf sich zieht, das Spiel organisiert, aus der Distanz abschließt und in verschiedenen Phasen des Angriffs präsent ist.

Genau darin liegt die Ähnlichkeit zwischen Karim Benzema und Harry Kane: Für sie schränkt die Rolle des Mittelstürmers ihre Bewegungsfreiheit auf dem Platz nicht ein. Im Gegenteil: Das richtige Lesen der Situation, die rechtzeitige Positionsanpassung und die Nutzung von Lücken in der gegnerischen Abwehr sind der Schlüssel zur Steigerung der Torquote.