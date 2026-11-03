Harry Kane verrät sein einziges Ziel, das über dem Ballon d'Or steht

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Harry Kane verrät sein einziges Ziel, das über dem Ballon d'Or steht

Harry Kane, Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, äußerte sich überraschend offen über die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball, den Ballon d'Or, sowie über die wichtigste Trophäe auf Vereinsebene, die UEFA Champions League.

In einem Interview mit der bekannten spanischen AS betonte der englische Star-Torjäger, dass das Gefühl eines gemeinsam mit der Mannschaft errungenen Titels weitaus wertvoller sei als persönlicher Ruhm.

„Ballon d'Or ist großartig, aber der UCL-Titel ist unübertroffen“: Kanes ehrliches Geständnis

Als Harry Kane über seine Prioritäten in seiner Karriere sprach, betonte er, dass der Moment, in dem man einen Pokal in die Höhe stemmt, über jedem persönlichen Rekord steht:

  • Teamgeist steht an erster Stelle: „Für mich war der mannschaftliche Erfolg schon immer wichtiger. Genau mit diesem Ziel betreten wir das Spielfeld. Den Ballon d'Or zu gewinnen, ist eines der großartigsten und unvergesslichsten Ereignisse meines Lebens. Aber den Sieg mit der gesamten Mannschaft zu feiern, ist ein absolut unvergleichliches Gefühl“, betonte der Stürmer.

  • UCL als großer Traum: Kane erklärte, dass jeder Profifußballer den Gewinn der Champions League als das höchste Ziel seiner Karriere betrachtet.

Dramatisches Rennen nach Stimmen: Mbappé und Yamal liegen zurück

Diese Aussage von Kane sorgt für noch größeres Interesse, nachdem er sich im Rennen um den Ballon d'Or nur knapp gegen seine engsten Konkurrenten durchsetzen konnte:

  • 28 Stimmen Vorsprung: Nach Auszählung der Stimmen sammelte Harry Kane 1055 Stimmen und lag damit nur 28 Stimmen vor dem Zweitplatzierten Kylian Mbappé(Mbappé erhielt 1027 Stimmen);

  • Lamine Yamal in den Top 3: Das junge Talent Lamine Yamal, die Entdeckung der letzten Saison, belegte mit 881 Stimmen den dritten Platz (174 Stimmen weniger als der Sieger).

Schwere Prüfung gegen Atlético steht bevor

Der FC Bayern und Harry Kane müssen ihre Meisterambitionen bereits heute Nacht unter Beweis stellen:

  • Duell in Madrid: Im Rahmen des 4. Spieltags der Champions-League-Ligaphase sind die Münchner im Madrider Metropolitano-Stadion bei Atlético zu Gast;

  • Anstoßzeit: Dieses Spitzenspiel beginnt in der Nacht vom 3. auf den 4. November um 01:00 Uhr nach Ortszeit.

Kanes Hauptziel ist klar: Nach den persönlichen Auszeichnungen möchte er nun gemeinsam mit dem FC Bayern den europäischen Thron erobern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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