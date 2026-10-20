„Große Sensation im Pokal“: Lokomotiv schlägt Neftchi mit 4:2

Die Viertelfinalspiele des Usbekistan-Pokals waren reich an unerwarteten Ergebnissen und echten Sensationen. In zwei wichtigen Duellen der Runde der letzten Acht sicherten sich Lokomotiv und Andijon glanzvolle Siege und zogen ins Halbfinale des Wettbewerbs ein.

Besonders das Ausscheiden des amtierenden Landesmeisters Neftchi in Fergana wurde als die größte Sensation der Pokalrunde gewertet.

Torspektakel in Fergana: Lokomotiv wirft den Meister aus dem Pokal

Das wichtigste und dramatischste Ereignis des Tages fand in Fergana statt. Das Team von Lokomotiv war zu Gast bei Neftchi, bot ein wahres Torspektakel und besiegte den Gegner mit 4:2:

Die furiosen ersten 45 Minuten der „Eisenbahner“: Lokomotiv erzielte bereits in der ersten Halbzeit vier Tore gegen die Gastgeber. Jasurbek Yaxshiboyev eröffnete den Torreigen in der 11. Minute per Elfmeter und legte in der 33. Minute mit seinem zweiten Treffer nach.

Treffer von Tupliyev und Turopov: Zudem bauten Tupliyev in der 23. Minute und Turopov in der 43. Minute die Führung der Gäste aus Taschkent weiter aus.

Die Anschlusstreffer von Neftchi: Obwohl G‘iyosov in der 36. Minute und Ismoilov in der 45.+3. Minute für die Gastgeber verkürzen konnten, reichte dies nicht aus, um den amtierenden Meister vor der Niederlage zu bewahren.

Kampf in Zomin: Andijon besiegt Sogdiana

In der zweiten Begegnung in der Stadt Zomin in der Region Jizzax Andijon erzielte einen hart erkämpften Auswärtssieg gegen Sogdiana (2:1):

Eigentor und Treffer von Boake: In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste aus Andijon den Druck. Nach einem Eigentor von Petar Michin in der 59. Minute gingen sie in Führung, bevor Martin Boake in der 80. Minute auf 2:0 erhöhte.

Jamolovs Treffer kam zu spät: Sardor Jamolov erzielte in der 84. Minute zwar noch ein Tor für die Gastgeber, doch die Defensive der „Adler“ hielt dem Druck bis zum Schlusspfiff stand.

Spielberichte und Statistiken

Usbekistan-Pokal. Ergebnisse des Viertelfinals:

Neftchi — Lokomotiv 2:4 Tore: G‘iyosov (36.), Ismoilov (45.+3.) — Yaxshiboyev (11. Elfmeter, 33.), Tupliyev (23.), Turopov (43.).

Sogdiana — Andijon 1:2 Tore: Jamolov (84.) — Michin (59. Eigentor), Boake (80.).

Damit haben sich nach OKMK auch Lokomotiv und Andijon für das Halbfinale des Usbekistan-Pokals qualifiziert.