Drei Tore im Fergana-Tal-Derby: Details zum Spiel Andijon–Neftchi

Der 17. Spieltag der usbekischen Superliga ist gestartet. Eines der zentralen und umkämpftesten Spiele der Runde fand in Andijon statt. Der örtliche Klub Andijon empfing seinen Erzrivalen Neftchi aus Fergana.

Im hart umkämpften Fergana-Tal-Derby besiegte die Mannschaft von Islombek Ismoilov ihren Gegner mit 3:0 und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Drama und Rote Karte in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, doch nach der Pause nahm das Spiel eine dramatische Wendung:

Platzverweis: In der 51. Minute wurde Andijons Mittelfeldspieler Usmonali Ismonaliyev vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen, sodass die Gastgeber mit zehn Mann weiterspielen mussten.

Führungstreffer: Nach der Roten Karte erhöhten die Gäste aus Fergana sofort den Druck, und in der 53. Minute Alisher Odilov erzielte den Führungstreffer — 0:1 .

Die Show geht weiter: In der 81. Minute erhöhte Legionär Stipe Peritsa den Vorsprung auf zwei Tore, ehe in der Nachspielzeit der 90+2. Minute Koffi Kuao den Endstand besiegelte — 0:3.

Superliga. 17. Spieltag

Andijon — Neftchi — 0:3

Tore: Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).

Platzverweis: Usmonali Ismonaliyev (51, Andijon).

Andijon: Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.

Neftchi: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).

Tabellenstand: Neftchi alleiniger Spitzenreiter

Nach diesem Sieg erhöhte Neftchi aus Fergana sein Punktekonto auf 42 Punkte und festigte damit seine alleinige Tabellenführung.

Andijon bleibt mit 21 Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

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