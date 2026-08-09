Super-League-Elf des 16. Spieltags bekannt gegeben: Wer ist dabei?

Die Elf des Spieltags mit den besten Spielern des 16. Spieltags der usbekischen Super League wurde bekannt gegeben. Die Auswahl umfasst 11 Spieler aus verschiedenen Klubs.

Bemerkenswert ist, dass Neftchi, Navbahor und Lokomotiv jeweils zwei Spieler für die Elf des Spieltags stellten. Aus den fünf übrigen Klubs wurde jeweils ein Vertreter ausgewählt.

Andijan-Vertreter im Tor

wurde Eldor Adhamov als bester Torhüter des 16. Spieltags ausgezeichnet.

Der Torhüter von Andijan hütete in der Elf des Spieltags das Tor und wurde damit zum einzigen Vertreter seines Klubs in der Auswahl.

Torhüter:

Eldor Adhamov — Andijan

Navbahor dominiert die Defensive

Zwei der drei Plätze in der Abwehr der Elf des Spieltags gingen an Spieler des Klubs Navbahor aus Namangan.

Giorgi Jgerenaya und Umar Adhamzoda wurden in die Auswahl der besten Verteidiger des Spieltags berufen. Begleitet wurden sie von Dilshod Saidov, einem Vertreter von Paxtakor.

Verteidiger:

Dilshod Saidov — Paxtakor

Giorgi Jgerenaya — Navbahor

Umar Adhamzoda — Navbahor

Damit war Navbahors Überlegenheit in der Abwehr deutlich zu erkennen.

Zwei Neftchi-Spieler im Mittelfeld

Der größte Mannschaftsteil der Elf des Spieltags ist das Mittelfeld, das aus vier Spielern besteht.

Dazu gehören Vladimir Rodich von Bukhara, Suhrob Nurulloyev von Lokomotiv sowie die beiden Neftchi-Spieler Jamshid Iskanderov und Alisher Odilov.

Mittelfeldspieler:

Vladimir Rodich — Bukhara

Suhrob Nurulloyev — Lokomotiv

Jamshid Iskanderov — Neftchi

Alisher Odilov — Neftchi

Dass gleich zwei Spieler des Klubs aus Fergana ausgewählt wurden, unterstreicht die starke Leistung der Neftchi-Vertreter am 16. Spieltag.

Drei Klubs stellen die Angreifer

Im Angriff der Elf des Spieltags stehen Vertreter von OKMK, Lokomotiv und Sogdiana.

Nodir Abdurazzaqov, der erfahrene Temurkhoja Abdukholiqov und Lyupche Doriyev wurden als beste Angreifer des Spieltags ausgewählt.

Angreifer:

Nodir Abdurazzaqov — OKMK

Temurkhoja Abdukholiqov — Lokomotiv

Lyupche Doriyev — Sogdiana

Damit ist auch Lokomotiv mit Suhrob Nurulloyev und Temurkhoja Abdukholiqov mit zwei Spielern in der Elf des Spieltags vertreten.

Welche Klubs stellten die meisten Vertreter?

Die Verteilung nach Klubs in der Elf des 16. Spieltags sah wie folgt aus:

Navbahor — 2 Spieler

Neftchi — 2 Spieler

Lokomotiv — 2 Spieler

Andijan — 1 Spieler

Paxtakor — 1 Spieler

Bukhara — 1 Spieler

OKMK — 1 Spieler

Sogdiana — 1 Spieler

Somit konnte sich zum Ende des Spieltags kein Klub eine klare Vorherrschaft sichern. Dass die Elf des Spieltags aus Vertretern von acht Klubs besteht, zeigt, dass mehrere Mannschaften am 16. Spieltag individuell starke Leistungen boten.

Der Wettbewerb in der Super League wird intensiver

Mit dem Eintritt in die zweite Saisonhälfte gewinnt jeder Spieltag im Kampf um den Meistertitel, die Plätze in den europäischen Wettbewerben und die Positionen in der Tabelle zunehmend an Bedeutung.

Unter diesen Bedingungen ist die Berufung in die Elf des Spieltags eine individuelle Anerkennung der Leistung an einem bestimmten Spieltag und zugleich zusätzliche Motivation für die kommenden Partien.

Der 16. Spieltag war besonders erfolgreich für die Spieler von Navbahor, Neftchi und Lokomotiv — alle drei Klubs stellten jeweils zwei Vertreter für die Auswahl.

Welcher weitere Spieler hätte Ihrer Meinung nach in die Elf des 16. Spieltags gehört?

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