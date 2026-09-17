Spektakuläre Duelle im Usbekistan-Pokal: Geht die Sensation im Viertelfinale weiter?

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Spektakuläre Duelle im Usbekistan-Pokal: Geht die Sensation im Viertelfinale weiter?

Die Spannung im nationalen Pokalwettbewerb hat ihren Höhepunkt erreicht! Die härtesten Qualifikationsrunden sind überstanden, und die acht Teams, die um die Trophäe kämpfen, sowie ihr Weg bis ins Finale stehen offiziell fest. Die Fans dürfen sich auf ein mögliches Tal-Derby, den Klassiker zwischen Taschkent und Fergana sowie den mutigen Kampf der unterklassigen Teams gegen die Favoriten freuen. Wer hat den leichteren Weg ins Finale und welche Super-Duelle erwarten uns im Halbfinale?

Viertelfinal-Drama: Wer spielt gegen wen?

Die Auslosung hat kompromisslose und unerwartete Duelle für das Viertelfinale ergeben:

  • NeftchiLokomotiv: Große Fußballatmosphäre in Fergana und der Kampf gegen die erfahrenen „Eisenbahner“ aus Taschkent;

  • Sogdiana — Andijon: Ein Kampf in Jizzakh, der für beide Teams zum Saisonretter werden könnte;

  • AGMK — Guliston: Kann das Team von Mirjalol Qosimov die Überraschungsmannschaft aus Sirdaryo bezwingen?

  • Navbahor — G‘azalkent: Der Lauf des Teams aus Bostanliq, das bereit ist, gegen die „Falken“ aus Namangan für eine Sensation zu sorgen.

Der schmale Weg zum Finale: Der Halbfinal-Plan

Gemäß dem Wettbewerbsreglement steht auch das Schema der Halbfinal-Paarungen bereits fest: Hier gibt es keine zweite Chance – wer verliert, fährt nach Hause.

Der Pokalbaum sieht wie folgt aus:

Phase

Duell der Sieger aus Paar 1

Duell der Sieger aus Paar 2

Viertelfinale

Neftchi vs. Lokomotiv

Sogdiana vs. Andijon

Halbfinal-Duell

Neftchi / Lokomotiv

Sogdiana / Andijon

Viertelfinale

AGMK vs. Guliston

Navbahor vs. G‘azalkent

Halbfinal-Duell

AGMK / Guliston

Navbahor / G‘azalkent

Spektakuläre Duelle im Usbekistan-Pokal: Geht die Sensation im Viertelfinale weiter?

Sollten sich Neftchi und Andijon gegen ihre Gegner durchsetzen, könnten die Fans bereits im Halbfinale ein hitziges Tal-Derby erleben. Auf der anderen Seite gelten AGMK und Navbahor als die Hauptanwärter auf ein Aufeinandertreffen vor dem Finale.

Wer wird Ihrer Meinung nach in dieser Saison den Usbekistan-Pokal in die Höhe stemmen? Welches Überraschungsteam könnte die Favoriten das Fürchten lehren?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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