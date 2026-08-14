Islom Ismoilov spricht über den deutlichen Sieg gegen Andijan

In einem packenden Valley-Derby am 17. Spieltag der usbekischen Superliga besiegte der Klub Neftchi aus Fergana Andijan auswärts mit 3:0.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der Mannschaft aus Fergana, Islom Ismoilov, ausführlich zum Spielverlauf, zur Roten Karte des Gegners, zu schweren Verletzungen im Team und zu einem 18-jährigen Talent.

„In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner zu Fehlern gezwungen“

Islom Ismoilov sprach zunächst über den taktischen Plan für das Spiel und die Atmosphäre im Stadion:

„Zunächst gratuliere ich unseren Fans zu diesem großartigen Sieg. Im Stadion fühlten wir uns wie bei einem Heimspiel. Das Valley-Derby ist immer schwierig. Der legendäre Trainer Lobanowskyj hatte einen treffenden Spruch: Das Ergebnis bleibt, das Spiel wird vergessen. In der ersten Halbzeit überließen wir Andijan auf dem Platz etwas die Initiative; das war Teil unseres vorher ausgearbeiteten Plans. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir das Tempo, begannen unser eigenes Spiel zu zeigen und zwangen den Gegner zu Fehlern. Unser Gegner Andijan ist ebenfalls eine sehr gut eingespielte Mannschaft, und seine Zukunft ist vielversprechend.“

„Nach den Regeln war das zu 100 Prozent eine Rote Karte“

Auf die Frage, ob der Platzverweis gegen den Spieler der Gastgeber, Usmonali Ismonaliyev, in der 51. Minute den Ausgang des Spiels entschieden habe, antwortete der Trainer:

„Das ist Fußball. Auch gegen elf Mann hätten wir unsere Tore erzielen können, denn wir hatten die zweite Halbzeit sehr offensiv begonnen. Ich stand nahe an der Szene mit dem Foul. Der Gegner hat möglicherweise nicht absichtlich grob gespielt, aber die Regeln gelten für alle gleich. Nach den Regeln war das zu 100 Prozent eine Rote Karte“.

Verletzungssorgen und ein „neuer Abduqodir Husanov“

Der Trainer aus Fergana verschwieg nicht, dass Verletzungen wichtiger Spieler zu großen Problemen bei der Kaderplanung führen:

„Die Zahl der Verletzungen ist gestiegen. Yovan Jokic, Abror Ismoilov und Anvar G‘ofurov fielen bereits aus, heute verletzte sich auch Ratino. Ikrom Aliboyev sah seine vierte Gelbe Karte und wird deshalb das Spiel gegen Bukhara verpassen. Trotzdem ist die zuverlässige Leistung unseres 18-jährigen Verteidigers Nurmuhammad Abdug‘aniyev erfreulich. Als Trainer gehen wir ein Risiko ein, doch er rechtfertigt das in ihn gesetzte Vertrauen voll und ganz. Wenn er weiter hart arbeitet, kann auch er sich zu einem hochklassigen Verteidiger auf dem Niveau von Abduqodir Husanov entwickeln.“

Sorgen vor der AFC Champions League Elite

Auf die besorgte Frage der Journalisten, wie die Mannschaft mit diesen Ausfällen in der AFC Champions League Elite antreten werde, sagte Ismoilov:

„Darüber werden wir uns noch mit dem Trainerstab beraten. Im Moment ist es schwierig, etwas zu sagen. Seit der Sommerpause ist jedes Spiel äußerst schwer. Manchmal verlieren wir Punkte, manchmal wichtige Spieler. Ich hoffe, dass sich bis zum AFC-Elite-Wettbewerb alle unsere Spieler vollständig erholen und in den Kader zurückkehren.“.

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