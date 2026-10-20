AS Roma – Slovan Bratislava: Aufstellungen und Liveticker

·7·Sport
AS Roma – Slovan Bratislava: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen AS Roma und Slovan Bratislava im Rahmen der Champions League beginnt am 21. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung AS Roma: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 15. De Roon M., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo. (Kapitän), 61. Pisilli N., 43. Wesley França.

Cheftrainer AS Roma: Gasperini G.

Startaufstellung Slovan Bratislava: 71. Takáč D., 12. Bajrić K., 11. Barseghyan T. (Kapitän), 28. Blackman C., 21. Ignatenko D., 57. Kružliak S., 8. Gajdoš A., 5. Ibrahim R., 10. Marcelli N., 15. Marković S., 3. Pokorný P.

Cheftrainer Slovan Bratislava: Touré Y.

AS RomaSlovan BratislavaChampions LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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