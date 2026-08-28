Yaya Touré führt Slovan in die Champions League

Der bekannte ehemalige Mittelfeldspieler Yaya Touré, der für seine glanzvolle Karriere bekannt ist, hat seinen ersten großen Erfolg als Trainer erzielt. Wie Goal.com berichtet, gelang es ihm, den Verein Slovan aus Bratislava in die Hauptphase der Champions League zu führen. Dieses Ergebnis ist ein historischer Schritt für den jungen Spezialisten in den ersten Monaten seiner Trainerlaufbahn. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In der entscheidenden Qualifikationsrunde trat Slovan auswärts gegen Celje an. Trotz der Heimstärke der Gastgeber setzten die Schützlinge von Yaya Touré einen hervorragenden taktischen Plan um und sicherten sich einen überzeugenden Sieg. Durch diesen Erfolg qualifizierte sich das Team für die Gruppenphase des prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerbs.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel stellte Yaya Touré den Teamgeist über persönliches Lob. Er betonte, dass der Erfolg allein den Spielern und dem Trainerstab gebühre, und hob deren Widerstandsfähigkeit hervor. Der Trainer dankte auch den treuen Fans, die eine vierstündige Busfahrt auf sich nahmen, um das Auswärtsspiel in eine Heimspielatmosphäre zu verwandeln.

Touré möchte gegen seine ehemaligen Teams spielen

Nach dem Erreichen der Hauptphase richtete sich die Aufmerksamkeit auf die potenziellen Gegner. Yaya Touré machte keinen Hehl daraus, dass er sich wünscht, in Bratislava gegen die großen Vereine anzutreten, für die er während seiner aktiven Karriere spielte. Seiner Meinung nach sei es wichtig, seine Spieler gegen Europas stärkste Teams zu testen, um ihr wahres Niveau zu ermitteln.

„Um ehrlich zu sein, würde ich mir sehr wünschen, dass Barcelona und Manchester City nach Bratislava kommen“, zitiert Goal.com den Spezialisten. Er fügte hinzu, dass er großen Respekt vor diesen Mannschaften habe, aber ein Duell gegen sie das wahre Wettbewerbsniveau seines Teams aufzeigen würde.

Schwierige Herausforderungen in der Champions League

Die Auslosung der Champions League ergab jedoch einen sehr anspruchsvollen und spannenden Spielplan für Slovan. Als Neuling im Wettbewerb empfängt das Team zu Hause PSG, Roma, Lille und LASK. Zudem treten sie auswärts gegen Inter, Real Betis, Schachtar Donezk und Stuttgart an.

Trotz der schweren Gegner durch die Auslosung betonte der junge Trainer, dass die Mannschaft standhaft bleiben und sich auf die Herausforderungen auf höchstem kontinentalen Niveau vorbereiten werde. Für Slovan ist diese Saison nicht nur eine Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, sondern auch eine große Chance, sich auf der europäischen Bühne einen Namen zu machen.