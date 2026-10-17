AS Roma – Genoa: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der italienischen Serie A zwischen AS Roma und Genoa beginnt am 17. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf AS Roma: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.
Ersatzbank AS Roma: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez L. D. S., 43. Wesley França.
Cheftrainer AS Roma: Gasperini G.
Startelf Genoa: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajic M., 5. Østigård L., 31. Puczka D., 22. Vásquez J., 71. Viafe S.
Ersatzbank Genoa: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé C., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.
Cheftrainer Genoa: De Rossi D.
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