AS Roma – Genoa: Aufstellungen und Live-Ticker

·42·Sport
AS Roma – Genoa: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der italienischen Serie A zwischen AS Roma und Genoa beginnt am 17. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf AS Roma: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.

Ersatzbank AS Roma: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez L. D. S., 43. Wesley França.

Cheftrainer AS Roma: Gasperini G.

Startelf Genoa: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajic M., 5. Østigård L., 31. Puczka D., 22. Vásquez J., 71. Viafe S.

Ersatzbank Genoa: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé C., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.

Cheftrainer Genoa: De Rossi D.

Live-Ticker LIVE
1
Die erste Halbzeit des Spiels beginnt gleich.
23:45
Genua eröffnet das Spiel.
23:45
Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Rosario Abisso.
23:45
Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.
23:45
Hallo und herzlich willkommen, verfolgen Sie unseren Live-Ticker zum kommenden Spiel. Wir werden versuchen, Ihnen das Geschehen auf dem Platz so genau wie möglich zu vermitteln. Viel Spaß.
AS RomaGenoaSerie AFußballItalien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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