Offiziell: Claudio Ranieri ist der neue Technische Direktor der italienischen Nationalmannschaft

·35·Sport
Offiziell: Claudio Ranieri ist der neue Technische Direktor der italienischen Nationalmannschaft

Der Italienische Fußballverband (FIGC) hat die Ernennung des legendären Fachmanns Claudio Ranieri zum Technischen Direktor der italienischen Nationalmannschaft offiziell bekannt gegeben. Der 74-jährige erfahrene Trainer wird für die strategische Entwicklung und Personalpolitik der „Squadra Azzurra“ verantwortlich sein.

Zamin.uz Diese unerwartete Ernennung im italienischen Fußball beleuchtet die Hintergründe des internen Konflikts hinter Paolo Maldinis kurzer Amtszeit sowie die bevorstehenden Aufgaben für Ranieri.

1. 16-tägige Amtszeit und interner Konflikt: Die Legende, die Maldini ersetzte

Laut Angaben des Pressedienstes des Verbandes hat Claudio Ranieri in dieser verantwortungsvollen Position eine andere legendäre Fußballpersönlichkeit abgelöst – Paolo Maldini.

Bemerkenswert ist, dass Maldini diese Funktion nur 16 Tage lang ausübte. Er musste seinen Posten aufgrund eines schweren internen Konflikts räumen, der infolge von Misserfolgen bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die italienische Nationalmannschaft entstanden war.

Aus der offiziellen Mitteilung des Italienischen Fußballverbandes:

„Claudio Ranieri wurde zum Technischen Direktor der italienischen Nationalmannschaft ernannt. Der erfahrene Experte wird die nächste Entwicklungsphase der Nationalelf überwachen.“

Wichtige Fakten zur Ernennung von Claudio Ranieri zum Technischen Direktor der italienischen Nationalmannschaft

Aspekt / Detail

Einzelheiten

Neue Position

Technischer Direktor der italienischen Nationalmannschaft

Alter des Experten

74 Jahre

Ehemaliger Technischer Direktor

Paolo Maldini (war nur 16 Tage im Amt)

Grund für den Rücktritt

Fehlschlag bei der Cheftrainersuche und interner Konflikt

Letzte Station

AS Rom (Vorstandsberater und Cheftrainer)

2. Ranieris Erfahrung bei der AS Rom und seine große trainerische Kompetenz

Der 74-jährige Claudio Ranieri ist ein Fachmann mit reicher Erfahrung und hohem Ansehen im Weltfußball. Seine letzte Arbeitsstation war der römische Verein AS Rom.

  • Cheftrainer: Ranieri übernahm von November 2024 bis Juni 2025 das Amt des Cheftrainers bei der AS Rom.

  • Beratende Geschäftsführung: Danach, von Juli 2025 bis April 2026, war er als strategischer Berater in der Vereinsführung der Römer tätig.

Nun wird dieser erfahrene Experte sein Wissen und seine organisatorischen Fähigkeiten einsetzen, um die italienische Nationalmannschaft aus der Krise zu führen und zu neuen Erfolgen zu leiten.

Dieser bedeutende Personalwechsel im italienischen Fußball steht im Fokus von Millionen von Fans.

Teilen Sie diesen interessanten Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass Claudio Ranieri die internen Konflikte in der italienischen Nationalmannschaft lösen und das Team auf den richtigen Weg bringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Claudio RanieriItalienPaolo MaldiniAS RomItalienischer Fußballverband
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans