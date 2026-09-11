Torres wird zum neuen Helden bei PSG: Hattrick und erste CL-Auszeichnung

Ferran Torres' PSG- Debüt in der Champions League war beeindruckend. Der spanische Stürmer erzielte drei Tore gegen Slovan Bratislava und wurde von der UEFA zum Spieler des 1. Spieltags gewählt. Dieses Ergebnis brachte ihn auch an die Spitze der Torschützenliste des Turniers.

Die Pariser kontrollierten das Heimspiel von Beginn an. PSG, das faktisch seinen Status als zweimaliger amtierender Europameister verteidigt, besiegte Slovan 6:1 und startete souverän in die neue Champions-League-Saison.

Doch der eigentliche Held des Abends war ein anderer.

73 Minuten — drei Tore

Ferran Torres stand in der Startelf und spielte 73 Minuten lang.

Seine Tore fielen in der 31., 47. und 57. Minute. Damit erzielte der spanische Stürmer einen Hattrick in nur 26 Minuten .

Das erste Tor von Torres wurde von Ousmane Dembélé vorbereitet. Während Akilouche beim zweiten Tor eine wichtige Rolle spielte, war Dembélés Zuspiel beim dritten Treffer entscheidend.

Infolgedessen wurde Torres nicht nur zum Spieler des Spiels, sondern auch zum meistdiskutierten Fußballer des ersten Champions-League-Spieltags.

Auch die UEFA wählte ihn

Das fantastische Debüt von Torres blieb der UEFA nicht verborgen.

Er wurde zum Champions-League-Spieler der Woche gewählt . Nachdem die technischen Beobachter die Kandidaten nominiert hatten, wurde der Sieger durch Fan-Abstimmungen ermittelt.

Torres konkurrierte für diese Auszeichnung mit dem Stuttgarter Stürmer Ermedin Demirović, dem Barcelona-Akteur Raphinha sowie dem Betis-Verteidiger Marc Bartra.

Doch der Spanier, der drei Tore erzielte, erhielt letztlich die höchste Anerkennung.

Auch Dembélé glänzte

Torres war bei PSGs Kantersieg nicht allein.

Ousmane Dembélé traf zweimal und lieferte zwei Vorlagen. Fabián Ruiz setzte am Ende den Schlusspunkt zum 6:1.

Damit hat PSG nicht nur den Gegner hoch geschlagen, sondern auch ernsthafte Ambitionen auf die Titelverteidigung in Europa untermauert.

Zwei Spieler führen die Torschützenliste an

Nach dem ersten Spieltag führen zwei Spieler die Torschützenliste der Champions League mit jeweils drei Toren an.

Spieler Team Tore Ferran Torres PSG 3 Ermedin Demirović Stuttgart 3

Demirović erzielte am ersten Spieltag ebenfalls einen Hattrick — beim 3:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Viking traf der bosnische Stürmer dreifach.

Raphinha für Barcelonatraf beim 5:1-Sieg gegen Feyenoord doppelt.

Ein neues Kapitel für Torres in Paris

Das europäische Debüt von Ferran Torres für PSG begann auf höchstem Niveau.

Seine drei Tore bescherten dem Team einen hohen Sieg, und die Anerkennung durch die UEFA machte den persönlichen Erfolg des Spielers zu einem noch größeren Ereignis.

PSG geht nun in die nächsten Champions-League-Spiele mit dem Selbstvertrauen nach dem 1. Spieltag .

Das Interessanteste ist, dass dies für Torres erst der Anfang ist.

Ein Hattrick im ersten Champions-League-Spiel. Die Auszeichnung zum Spieler der Woche. Und der erste Platz in der Torschützenliste.

Genau so hat sich das neue Kapitel von Ferran Torres in Paris eröffnet.