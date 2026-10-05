Gasperini widersetzt sich der Argentinien-Reise von Paulo Dybala und Nahuel Molina

AS Roma-Cheftrainer Gian Piero Gasperini hat erklärt, warum er Paulo Dybala und Nahuel Molina die Teilnahme am Abschiedsspiel von Lionel Messi für die argentinische Nationalmannschaft untersagt hat. Der Trainer ist der Ansicht, dass der lange Transatlantikflug die Vorbereitung des Vereins auf wichtige bevorstehende Spiele gestört hätte. Dies berichtet Goal.com. berichtet. .

Laut einem Interview mit Sky Sport Italia soll Lionel Messi seine internationale Karriere am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel gegen Benin beenden. Es wird erwartet, dass diese Partie der letzte Auftritt des legendären Stürmers für die Nationalmannschaft sein wird. Obwohl Dybala und Molina nicht offiziell für die aktuelle Länderspielpause berufen wurden, wollten sie dieses emotionale historische Ereignis von den Tribünen aus verfolgen.

Logistische Herausforderungen vor wichtigen Spielen

Beide Spieler, die zusammen 105 Länderspiele absolviert haben und eng mit Messi befreundet sind, wollten nach Südamerika reisen. Cheftrainer Gian Piero Gasperini untersagte die Reise jedoch offiziell. Der italienische Taktiker betonte, dass aufgrund der anstehenden wichtigen nationalen Wettbewerbe keine Zeit für Langstreckenflüge bleibe.

Die Giallorossi stehen nach der Länderspielpause vor einem sehr schwierigen Programm. Die Römer setzen den Spielbetrieb am Sonntag gegen Como fort, gefolgt von einer hochkarätigen Champions-League-Prüfung gegen Real Madrid.

„Wir stehen kurz vor einem wichtigen Spiel am Sonntag“, erklärte Gasperini seine Entscheidung. Seiner Meinung nach liegt Argentinien zu weit entfernt, und die Spieler dorthin zu schicken, würde viele Flugstunden erfordern – ein Risiko, das der Verein nicht eingehen wollte.

Das internationale Vermächtnis der Legende

Während seiner glanzvollen internationalen Karriere gewann Lionel Messi zwei Copa América-Titel, erreichte aufeinanderfolgende WM-Finals und eroberte schließlich den Fußball-Thron. Als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte zieht dieser Schritt des Stürmers die weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

Gian Piero Gasperini würdigte ebenfalls den immensen Beitrag und das Vermächtnis des argentinischen Superstars im Weltfußball und zollte seiner internationalen Karriere Respekt. Der Trainer bekräftigte jedoch, dass seine Hauptaufgabe darin bestehe, die Interessen des Vereins zu schützen und den Kader vor einer schwierigen Saison zusammenzuhalten.