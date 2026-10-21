Rakhmonaliyev in der Startelf gegen Borussia, 90-Minuten-Drama in Istanbul

Die ersten beiden Begegnungen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League sind beendet.

Die Spiele in Baku und Istanbul boten den Fans echte Spannung, schnelle Tore und Dramen bis in die letzten Minuten. Besonders der Einsatz des usbekischen Legionärs gegen den deutschen Spitzenklub in Baku stand im Fokus der lokalen Anhänger.

Test in Baku: Rakhmonaliyev spielte 81 Minuten gegen Borussia Dortmund

In der aserbaidschanischen Hauptstadt empfing der lokale Sabah Klub den deutschen Renommierklub Borussia Dortmund. Die Partie endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste:

Rakhmonaliyev in der Startelf: Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Umarali Rakhmonaliyev, stand in der Startelf, agierte bis zur 81. Minute aktiv im Zentrum und wurde dann ausgewechselt.

Doppelpack von Guirassy: Aufseiten der Dortmunder erzielte Serhou Guirassy in der 10. und 53. Minute zwei Treffer und sicherte damit den Sieg seines Teams.

Das einzige Tor von Sabah: Obwohl McCarthy in der 39. Minute für die Gastgeber ausgleichen konnte, reichte dies für die Aserbaidschaner nicht aus, um einen Punkt mitzunehmen.

Schmerz in der 90. Minute in Istanbul: Fenerbahçe gibt Sieg aus der Hand

Der türkische Fenerbahçe Klub empfing zu Hause den Prager Slavia und trennte sich mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden:

Stürmischer Start der Istanbuler: Die Gastgeber legten furios los – Aydin in der 4. Minute und Mason Greenwood in der 11. Minute sorgten schnell für eine 2:0-Führung.

Der Wille der Tschechen und das späte Tor: Slavia antwortete in der 15. Minute durch Provod. Als die Partie bereits entschieden schien, glich Kachar in der 90. Minute zum 2:2 aus und raubte dem türkischen Team den wichtigen Sieg.

Spielberichte:

Sabah — Borussia Dortmund 1:2 Tore: McCarthy (39) — Guirassy (10., 53. Doppelpack).

Fenerbahçe — Slavia 2:2 Tore: Aydin (4.), Greenwood (11.) — Provod (15.), Kachar (90.).

Solch ein intensiver Wettbewerb bereits in den ersten Spielen deutet darauf hin, dass der 3. Spieltag der Champions League noch spannender und kompromissloser wird.