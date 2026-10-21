Rakhmonaliyev in der Startelf gegen Borussia, 90-Minuten-Drama in Istanbul

·8·Sport
Rakhmonaliyev in der Startelf gegen Borussia, 90-Minuten-Drama in Istanbul

Die ersten beiden Begegnungen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League sind beendet.

Die Spiele in Baku und Istanbul boten den Fans echte Spannung, schnelle Tore und Dramen bis in die letzten Minuten. Besonders der Einsatz des usbekischen Legionärs gegen den deutschen Spitzenklub in Baku stand im Fokus der lokalen Anhänger.

Test in Baku: Rakhmonaliyev spielte 81 Minuten gegen Borussia Dortmund

In der aserbaidschanischen Hauptstadt empfing der lokale Sabah Klub den deutschen Renommierklub Borussia Dortmund. Die Partie endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste:

  • Rakhmonaliyev in der Startelf: Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Umarali Rakhmonaliyev, stand in der Startelf, agierte bis zur 81. Minute aktiv im Zentrum und wurde dann ausgewechselt.

  • Doppelpack von Guirassy: Aufseiten der Dortmunder erzielte Serhou Guirassy in der 10. und 53. Minute zwei Treffer und sicherte damit den Sieg seines Teams.

  • Das einzige Tor von Sabah: Obwohl McCarthy in der 39. Minute für die Gastgeber ausgleichen konnte, reichte dies für die Aserbaidschaner nicht aus, um einen Punkt mitzunehmen.

Schmerz in der 90. Minute in Istanbul: Fenerbahçe gibt Sieg aus der Hand

Der türkische Fenerbahçe Klub empfing zu Hause den Prager Slavia und trennte sich mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden:

  • Stürmischer Start der Istanbuler: Die Gastgeber legten furios los – Aydin in der 4. Minute und Mason Greenwood in der 11. Minute sorgten schnell für eine 2:0-Führung.

  • Der Wille der Tschechen und das späte Tor: Slavia antwortete in der 15. Minute durch Provod. Als die Partie bereits entschieden schien, glich Kachar in der 90. Minute zum 2:2 aus und raubte dem türkischen Team den wichtigen Sieg.

Spielberichte:

  • Sabah — Borussia Dortmund 1:2

    Tore: McCarthy (39) — Guirassy (10., 53. Doppelpack).

  • Fenerbahçe — Slavia 2:2

    Tore: Aydin (4.), Greenwood (11.) — Provod (15.), Kachar (90.).

Solch ein intensiver Wettbewerb bereits in den ersten Spielen deutet darauf hin, dass der 3. Spieltag der Champions League noch spannender und kompromissloser wird.

Champions League3. SpieltagBakuSabahFenerbahçe
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

«Schock in der Türkei»: Aufsteiger stürzt Beşiktaş und übernimmt die Tabellenführung«Schock in der Türkei»: Aufsteiger stürzt Beşiktaş und übernimmt die Tabellenführung21 September 06:52Roma überlebt das Inferno von Istanbul: Kompromisslose Remis am 1. Spieltag der UCLRoma überlebt das Inferno von Istanbul: Kompromisslose Remis am 1. Spieltag der UCL11 September 07:09„Sekunden haben alles entschieden“: Rachmonaliew spricht offen über das 0:4 im Old Trafford„Sekunden haben alles entschieden“: Rachmonaliew spricht offen über das 0:4 im Old Trafford11 September 14:37Rahmonaliyev gegen ManUtd auf dem Platz — Sensationelle Tore am 1. Spieltag der Champions LeagueRahmonaliyev gegen ManUtd auf dem Platz — Sensationelle Tore am 1. Spieltag der Champions League11 September 06:57Kann Man Utd zum CL-Auftakt straucheln? Usbekischer Legionär gegen den englischen Giganten!Kann Man Utd zum CL-Auftakt straucheln? Usbekischer Legionär gegen den englischen Giganten!9 September 07:04Bittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine ChanceBittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine Chance20 August 06:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen