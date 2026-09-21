Der 6. Spieltag der türkischen Süper Lig sorgte für eine der größten Sensationen im europäischen Fußball. Das bescheidene Amedspor, das in der letzten Saison aus der unteren Liga aufgestiegen war und am letzten Spieltag Başakşehir mit 5:0 deklassierte, besiegte diesmal einen der alteingesessenen Giganten des Landes, Beşiktaş, mit 3:2.

Dank der Tore von Orban, Saba und Soyalp feierte das Team einen glorreichen Sieg, erreichte 13 Punkte und übernahm aufgrund der Tordifferenz und weiterer Kriterien die alleinige Tabellenführung der türkischen Meisterschaft vor dem amtierenden Meister Galatasaray (13 Punkte). In einer weiteren Begegnung in Istanbul feierte Fenerbahçe ein beispielloses Torfestival und schlug den Außenseiter Eyüpspor mit 8:0: Stürmer Vedat Muriqi erzielte einen Viererpack, während Mason Greenwood ein Doppelpack und eine Vorlage beisteuerte.

Was steckt hinter diesem phänomenalen Lauf von Amedspor, das noch gestern in der unteren Liga spielte? Warum zeigen sich die Istanbuler Giganten so schwach, und kann der 8:0-Sieg von Fenerbahçe sie zurück in den Titelkampf bringen?

«Sensationelle Tabellenführung und ein 8:0-Spektakel»: Die Chronik des 6. Spieltags

Die wichtigsten Ereignisse des aufregenden 6. Spieltags der Süper Lig:

Der nächste Mutbeweis von Amedspor: Innerhalb von zwei Spieltagen wurden Başakşehir (5:0) und Beşiktaş (3:2) besiegt, womit der Aufsteiger den 1. Platz in der Tabelle einnahm;

Die späte Antwort von Vlahović und Kökçü: Beşiktaş versuchte durch Dušan Vlahović (55.) und Orkun Kökçü (90.+8, Elfmeter) das Spiel zu drehen, unterlag jedoch aufgrund grober Abwehrfehler;

4 Tore von Muriqi: Fenerbahçe-Stürmer Vedat Muriqi erzielte in der 7., 21., 47. und 55. Minute Tore und wurde zum Helden der Woche;

Die Gala von Mason Greenwood: Der englische Star verwandelte bereits in der 4. Minute einen Elfmeter zur Führung, schnürte in der 80. Minute seinen Doppelpack und lieferte zudem eine Vorlage;

Treffer von Guendouzi und Kahveci: Für die Istanbuler trugen sich auch Mattéo Guendouzi (38.) und İrfan Can Kahveci (45.+1) in die Torschützenliste ein.

Türkische Süper Lig 6. Spieltag: Spielprotokoll und Tabellenstand

Statistischer Vergleich der Top-Spiele und die Riege der Spitzenreiter:

Kennzahlen und Kriterien Amedspor — Beşiktaş (3:2) Fenerbahçe — Eyüpspor (8:0) Spielergebnis 3:2 (Sensation) 8:0 (Debakel) Torschützen Orban 13., Saba 22., Soyalp 59. — Vlahović 55., Kökçü 90.+8 (Elfmeter) Muriqi 7., 21., 47., 55. (Poker); Greenwood 4. (Elfmeter), 80.; Guendouzi 38.; Kahveci 45.+1 Tabellenplatz Amedspor — 1. Platz (13 Punkte), Beşiktaş — 3. Platz (12 Punkte) Fenerbahçe — 6. Platz (10 Punkte), Eyüpspor — 18. Platz (3 Punkte) Hauptakteure Orban, Saba (Angriffsduo) Vedat Muriqi (4 Tore), Mason Greenwood (2 Tore + 1 Assist) Die größte Spannung in der Tabelle Amedspor hat Galatasaray (13 Punkte) aufgrund der Tordifferenz überholt Der Rückstand auf die Tabellenspitze ist auf 3 Punkte geschrumpft

Internationale Sportanalyse: Experten Über das «Amedspor-Phänomen»

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der türkischen Fußballkommentatoren und Experten:

Wiederholt sich das Märchen von Leicester City?: Dass ein Team mit bescheidenem Budget, das gerade erst aufgestiegen ist, zwei Giganten nacheinander schlägt und die Tabellenspitze erklimmt, wird als neues Wunder im europäischen Fußball angesehen;

Krise in der Abwehr von Beşiktaş: Trotz Stars wie Vlahović und Kökçü im Kader kostete die Unordnung in der Defensive das Team teuer;

Das Offensivpotenzial von Fenerbahçe: 8 Tore und das brillante Zusammenspiel des Duos Greenwood — Muriqi zeigen, dass die Istanbuler weiterhin ein ernsthafter Titelanwärter sind;

Das Ende der Ungleichheit in der türkischen Meisterschaft: Dass die traditionellen «drei Giganten» aus Istanbul nun leichtfertig Punkte gegen ambitionierte Klubs aus der Provinz verlieren, zeigt, dass das Niveau und die Wettbewerbsintensität der Liga stark gestiegen sind.

Diese historische Tabellenführung von Amedspor hat eine große Revolution im türkischen Fußball ausgelöst und bewiesen, wie dramatisch diese Saison noch werden kann.

Glauben Sie, dass der Aufsteiger Amedspor seine Führung lange halten und der neue türkische Meister werden kann, oder werden Galatasaray und Fenerbahçe bald wieder an die Spitze zurückkehren? Wie bewerten Sie den 8:0-Sieg von Fenerbahçe? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der heißesten Ereignisse der türkischen Süper Lig mit allen Fußballfans!