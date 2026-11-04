Großes Comeback in Istanbul: Fenerbahçe ernennt neuen Cheftrainer

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Großes Comeback in Istanbul: Fenerbahçe ernennt neuen Cheftrainer

Einer der Giganten der türkischen Süper Lig, Fenerbahçe, hat die erwartete Entscheidung zur sportlichen Leitung bekannt gegeben. Der Istanbuler Klub hat den ehemaligen Kapitän und renommierten Experten Emre Belözoğlu offiziell als neuen Cheftrainer ernannt, der in der Geschichte des Vereins bereits tiefe Spuren hinterlassen hat.

In einer vom Pressedienst des Klubs veröffentlichten Erklärung wurde diese Entscheidung als Symbol für aufrichtige Loyalität gegenüber den Fans und der Führung gewertet.

„Willkommen zu Hause!“: Die offizielle Erklärung des Klubs

Der Istanbuler Klub drückte sein Vertrauen in seinen ehemaligen Anführer mit großem Respekt aus:

  • Loyalität und Verantwortung: „Diesem Wappen zu dienen ist ein Gefühl aufrichtiger Loyalität und Zugehörigkeit, das auch nach Jahren nicht verblasst. Emre Belözoğlu, der als Spieler und später als Trainer Teil dieses großartigen Klubs war, kehrt nun als Cheftrainer zu Fenerbahçe zurück, um sich für den Erfolg der Mannschaft einzusetzen“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

  • Große Ehre: In der Erklärung wurde die Rückkehr des Trainers zudem gefeiert: „Dieses Wappen zu tragen ist ein Stolz, ihm zu dienen ist eine Verantwortung. Willkommen zu Hause, Emre Belözoğlu!“

Belözoğlus reiche Erfahrung: Vom Sportdirektor zum Cheftrainer

Der 46-jährige türkische Experte hat bereits beachtliche Erfahrungen im Trainerbereich der heimischen Liga gesammelt:

  • Frühere Tätigkeit bei Fenerbahçe: Emre Belözoğlu arbeitete in den Jahren 2020–2021 als Sportdirektor des Teams und leitete die Mannschaft in einer schwierigen Phase zudem als Interimstrainer.

  • Trainerlaufbahn in der Süper Lig: Als unabhängiger Trainer sammelte er Erfahrungen bei den Klubs İstanbul Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor und Kasımpaşa.

Die erneute Ernennung von Emre Belözoğlu soll für Fenerbahçe eine neue Ära im Titelrennen einläuten und einen starken mentalen Impuls geben.

FenerbahçeEmre BelözoğluSüper LigFußballTürkei
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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