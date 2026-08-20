Bittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine Chance

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Bittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine Chance

Die ersten Partien der Play-off-Runde der UEFA Champions League starteten mit intensiven und hart umkämpften Duellen. Der aserbaidschanische Klub Sabah trug sein Auswärtsspiel gegen das israelische Team Hapoel Beer-Sheva auf neutralem Boden in Rumänien aus und verlor mit 1:2. Usbekische Wie entwickelte sich die Partie, an der der usbekische Mittelfeldspieler Umarali Rakhmonaliyev beteiligt war?

Frühes Tor und verspielte Führung

Sabah begann die Partie offensiv und ging bereits in der 6. Minute durch einen präzisen Schuss von Shimic in Führung. Doch die Israelis übernahmen die Initiative und drehten das Spiel mit zwei Treffern — am Ende der ersten Halbzeit und in der Schlussphase des zweiten Durchgangs:

Der usbekische Nationalspieler Umarali Rakhmonaliyev stand in der Startelf von Sabah und zeigte im zentralen Mittelfeld über die kompletten 90 Minuten eine aktive und souveräne Leistung.

Champions-League-Qualifikation: Fakten zur Play-off-Runde

Statistik

Hapoel Sheva (Israel)

Sabah (Aserbaidschan)

Endstand

2

1

Torschützen

Est (43.), Zlatanović (79.)

Shimic (6.)

Usbekischer Legionär

Umarali Rakhmonaliyev (volle 90 Minuten)

Austragungsort

Rumänien (neutraler Spielort)

Datum des Rückspiels

25. August, Baku

Das entscheidende Rückspiel findet in Baku statt

Trotz der knappen Auswärtsniederlage hat der aserbaidschanische Klub weiterhin gute Chancen, die Ligaphase der Champions League zu erreichen. Das Rückspiel zwischen den beiden Teams findet am 25. August in Baku statt. Dort wird Rakhmonaliyevs Mannschaft vor den eigenen Fans versuchen, das Spiel zu drehen.

Glaubt ihr, dass Umarali Rakhmonaliyev und Sabah die Niederlage im Rückspiel in Baku korrigieren und die Ligaphase der Champions League erreichen können?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die wichtige Nachricht über unseren Legionär sofort mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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