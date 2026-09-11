Ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs wurde auf der legendären Bühne der UEFA Champions League – dem Old Trafford Stadion – aufgeschlagen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der sein Debüt im prestigeträchtigsten Wettbewerb Europas für den aserbaidschanischen Klub Sabah gab, Umarali Rachmonaliew gab nach der schweren Partie gegen Manchester United (0:4) ein exklusives Interview für den bekannten Sportjournalisten Alexander Schmurnow. Das junge Talent, das nach seinem Startelfeinsatz gegen den englischen Giganten zum siebten usbekischen Fußballer in der Geschichte der Champions League wurde, erkannte trotz der herben Niederlage tapfer die Mängel an und fand die Kraft für zukünftige Siege. Wie war das Kräfteverhältnis im Old Trafford, worin waren die Stars von Manchester United laut Rachmonaliew überlegen und welchen Impuls gibt dieser schwierige Test für die Zukunft des usbekischen Sports?Die brutale Realität im „Theater der Träume“

Der erste Spieltag der Champions League war für Sabah und Rachmonaliew wie ein Blitzschlag:

Historisches Debüt:

Für den aserbaidschanischen Klub und den 23-jährigen usbekischen Mittelfeldspieler begann das erste Spiel im prestigeträchtigsten Turnier Europas direkt in der Heimat des englischen Fußballs – Old Trafford; Eine Lektion beim 0:4:

Manchester United erzielte dank Erfahrung und hoher Klasse einen deutlichen Sieg für die Gastgeber; Organisatorisch würdiger Kampf:Obwohl das Ergebnis hart war, brach Sabah auf dem Platz nicht auseinander und versuchte, hohes Tempo und taktische Disziplin zu wahren;

Klassenunterschied: Die Fähigkeit des Gegners, selbst kurzzeitige Unaufmerksamkeiten in Tore umzumünzen, entschied über das Schicksal der Partie.

„Wie hat alles begonnen?“: Der Weg von schlammigen Plätzen bis zur Champions-League-Bühne Umaralis Ankunft an diesem historischen Punkt ist das Ergebnis harter Arbeit und Geduld:

Vom Jugendteam zur Führungsrolle:

Rachmonaliew, der mit der usbekischen Jugendnationalmannschaft Asienmeister wurde und unter Gleichaltrigen Charakter zeigte, wurde Schritt für Schritt zum Legionär;

Der Usbeke mit der Nummer 7: Er trat in die Fußstapfen von Legenden wie Maxim Schazkich, Mirdjalol Kasymow und Dschafar Irismetow und hatte die Ehre, der siebte Usbeke in der Geschichte der Champions League zu sein;

Die Ehre des usbekischen Fußballs: Als er vor dem Spiel an diese historische Tatsache erinnert wurde, spürte Umarali tief, dass der Ruf der gesamten nationalen Fußballschule auf seinen Schultern lastete.

Ein mutiges Statement gegenüber Schmurnow Nach Spielende versteckte der junge Fußballer die Niederlage nicht hinter Ausreden und analysierte die Situation mit der für Profis typischen Gelassenheit:

„Sekunden haben alles entschieden“:

Rachmonaliew gab offen zu, dass sein Team nicht schlecht gespielt habe, aber im hochklassigen Fußball selbst eine Verzögerung von Sekundenbruchteilen bestraft werde;

Wunsch, das Wachstum des usbekischen Fußballs zu zeigen: „Ich habe versucht, das Wachstum im usbekischen Fußball zu zeigen und alles zu geben, damit mein Team ein gutes Ergebnis erzielt“, äußerte er seine Gefühle;

Unbeugsamer Geist: Obwohl das Ergebnis schwer wog, betonte er, dass dies keine Verzweiflung sei, sondern eine unschätzbare Lektion für große Comebacks in der Zukunft.

„Wir sahen organisatorisch spielerisch nicht schlecht aus. Das Tempo war gut. Sekunden haben alles entschieden. Wenn wir die Gegentore analysieren, waren wir stellenweise um Sekunden zu spät, und der Gegner zeigte seine Klasse. Mir wurde vor dem Spiel gesagt, dass ich der siebte Usbeke in der Champions League sei. Ich habe alles gegeben. Das ist Fußball, wir haben Erfahrung gesammelt. Wir lernen durch solche Spiele und werden in Zukunft auch den Starken würdigen Widerstand leisten“, sagte Umarali Rachmonaliew. Historischer Meilenstein und neue Etappe

Wahre Helden werden durch Niederlagen geschmiedet. Der 71-minütige heroische Kampf gegen einen Superklub wie Manchester United und die gewonnene internationale Erfahrung werden den 23-jährigen Umarali Rachmonaliew noch stärker machen. Das Wichtigste ist, dass der junge Mittelfeldspieler gezeigt hat, dass er keine Angst vor großen Bühnen hat, bereit ist, die Wahrheit direkt zu akzeptieren und aus Fehlern zu lernen. Vor ihm liegen die nächsten heißen Runden der Champions League und entscheidende Spiele für die Nationalmannschaft.

Glauben Sie, dass diese Erfahrung, die Umarali Rachmonaliew gegen Manchester United gesammelt hat, ihm in den kommenden Jahren den Weg in die europäischen Top-5-Ligen ebnen wird? Wie bewerten Sie die tapferen Gedanken unseres siebten usbekischen Fußballers in der Champions-League-Geschichte nach der Niederlage? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie diesen Artikel über den neuen Generationenhelden des usbekischen Sports mit allen Fußballfans!

Mag‘lubiyatlar orqali haqiqiy qahramonlar toblanadi. «Manchester Yunayted»dek superklubga qarshi 71 daqiqalik qahramonona jang va olingan xalqaro tajriba 23 yoshli Umarali Rahmonaliyevni yanada kuchliroq qiladi. Eng muhimi — yosh yarimhimoyachi buyuk sahnalardan hayiqmasligini, haqiqatni tik qabul qilib, xatolardan xulosa chiqarishga tayyorligini ko‘rsatdi. Oldinda esa uni YECHLning keyingi qaynoq turlari va milliy terma jamoa safidagi hal qiluvchi bahslar kutmoqda.

Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Manchester Yunayted»ga qarshi olgan bu tajribasi uning yaqin yillarda Yevropaning kuchli beshlik ligalariga yo‘l olishiga yordam beradimi? YECHL tarixidagi 7-o‘zbekistonlik futbolchimizning mag‘lubiyatdan keyingi mardonavor fikrlariga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining yangi avlod qahramoni haqidagi ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!