Am 10. September findet im Rahmen des 1. Spieltags der neuen UEFA Champions League-Saison eines der unerwartetsten und spannendsten Duelle im europäischen Fußball statt. Einer der berühmtesten Klubs Englands, Manchester Unitedempfängt den aserbaidschanischen Meister Sabah im legendären Old Trafford Stadion. Obwohl der englische Gigant auf dem Papier der klare Favorit ist, lassen die defensive Instabilität der Mancunians und die unaufhaltsame Offensivform der Gäste die Fans vor einer echten Sensation zittern. Zudem hat dieses Spiel für usbekische Fußballfans eine besondere Bedeutung. Warum tun sich die Schützlinge von Carrick so schwer, welchen historischen Erfolg strebt der aserbaidschanische Klub in England an und welche Rolle spielt unser Landsmann auf dem Platz? Am Ende des Artikels enthüllen wir die größte Spannung – alle Details zur einzigartigen Statistik des Duells und die entscheidende Rolle des usbekischen Stars in dieser Partie.

Die Krise der Mancunians und der märchenhafte Lauf des aserbaidschanischen Klubs

Beide Klubs erreichten die Hauptphase der Champions League mit unterschiedlicher Stimmung und Form:

Die lang ersehnte Rückkehr von Man Utd und die Defensivprobleme: Manchester Unitedist zum ersten Mal seit der Saison 2023/2024 wieder in der Hauptphase der Champions League vertreten. Obwohl dies ein großer Erfolg für das Team von Michael Carrick ist, verläuft der Saisonstart holprig – der Klub verlor 0:2 gegen Hull City, erzielte ein nervöses 5:2 gegen Ipswich Town und ließ auswärts gegen Everton Punkte liegen;

Sabahs Reise durch den Kontinent: Für einen erst 2017 gegründeten Klub ist der Einzug in die Hauptphase der UCL ein historisches Ereignis. In der Qualifikation setzten sie sich heldenhaft gegen The New Saints (2:0, 2:1), KuPS (1:0, 2:0), Aarhus (1:2, 4:0) und Hapoel Be'er Sheva (1:2, 5:2) nach Hin- und Rückspiel durch;

Überraschende Torgefährlichkeit: Nachdem Sabah in den letzten 3 Spielen der aserbaidschanischen Liga 8 Tore ohne Gegentreffer erzielt hat, verließ das Team in 14 Pflichtspielen in Folge den Platz nicht ohne eigenen Treffer.

„Wenn Manchester United den Gegner nicht ernst genug nimmt, könnte ein Team mit solch riesigen Lücken in der Abwehr im eigenen Stadion hart bestraft werden“, warnen internationale Sportexperten.

Wichtige Fakten und Zahlen vor dem Duell

Das erste offizielle Aufeinandertreffen dieser beiden Teams zeichnet sich durch folgende einzigartige Indikatoren aus:

Erstes offizielles Aufeinandertreffen: Die Teams sind bisher noch nie in europäischen Wettbewerben aufeinandergetroffen;

Offener Schlagabtausch im Old Trafford: Manchester United hat in jedem seiner letzten 7 Heimspiele sowohl getroffen als auch ein Gegentor kassiert;

Zu-Null-Siege: Die Aserbaidschaner beendeten ihre letzten beiden Begegnungen mit überzeugenden Gesamtsiegen von 6:0.

Umarali Rakhmonaliev Faktor

Die wichtigste Frage, die viele usbekische Fans beschäftigt, ist, ob unser Landsmann im Kader von Sabah in diesem grandiosen Spiel zum Einsatz kommen wird. Die wichtigste Erkenntnis ist,dass unser 22-jähriges Mittelfeldtalent Umarali Rakhmonaliev voraussichtlich an diesem historischen Abend in der Startelf im Old Trafford stehen wird. Rakhmonaliev hat sich bereits zu einem echten Anführer des Teams entwickelt: Er nahm an allen 8 Spielen der UCL-Qualifikations- und Play-off-Phase teil, erzielte 1 Tor und gab 1 Vorlage, zudem lieferte er in einem Spiel der heimischen Liga zwei Torvorlagen. Angesichts der schwachen Defensive von Man Utd könnte das Mittelfeld um Rakhmonaliev zur entscheidenden Kraft werden, um den Weg zum Tor des englischen Giganten zu finden.

Glauben Sie, dass Sabah im berühmten Old Trafford für eine Sensation sorgen und Manchester United Punkte abknöpfen kann? Trauen Sie Umarali Rakhmonaliev an diesem Abend ein Tor oder eine Vorlage zu? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit anderen Sportfans!