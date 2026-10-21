Lille – Galatasaray: Aufstellungen und Liveticker

·8·Sport
Lille – Galatasaray: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Champions League zwischen Lille und Galatasaray beginnt am 21. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Lille: 1. Ozer B., 4. Alexsandro, 21. André B. (Kapitän), 7. Bakwa D., 6. Bentaleb N., 35. Diaoun S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk K.

Ersatzbank von Lille: 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kergor M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajeus T., 2. Srdanovic L.

Cheftrainer von Lille: Ancelotti C.

Startelf von Galatasaray: 1. Çakir U., 11. Akgün Y., 42. Bardakci A. (Kapitän), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.

Ersatzbank von Galatasaray: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gül D., 20. Gündogan I., 19. Güvenc G., 99. Lemina M., 73. Luz B., 74. Nkhaga R., 10. Sané L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.

Cheftrainer von Galatasaray: Buruk O.

LilleGalatasarayChampions LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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