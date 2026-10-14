«So etwas habe ich noch nie erlebt»: Rodri über das Spiel gegen Galatasaray

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«So etwas habe ich noch nie erlebt»: Rodri über das Spiel gegen Galatasaray

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League war der katalanische FC Barcelona im hitzigen Stadion von Istanbul zu Gast bei Galatasaray und feierte einen deutlichen 4:1 Sieg nach Rückstand. Nach der Partie teilte der erfahrene Mittelfeldspieler der „Blaugrana“, Rodri Hernández seine Eindrücke von der Begegnung und betonte den beispiellosen Druck, den die heimischen Fans erzeugten.

Obwohl der spanische Mittelfeldspieler im Laufe seiner Karriere in vielen großen Arenen gespielt hat, verbarg er nicht, dass ihn die Atmosphäre in Istanbul zutiefst beeindruckt hat.

Rodri: «So einen Druck habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt»

Der Anführer der Katalanen beschrieb, wie schwierig das Spiel in Istanbul war:

  • Ein hartes Stück Arbeit: «Es war ein sehr schweres Spiel. Es ist immer kompliziert, bei Galatasaray zu Hause zu spielen. Wir wussten im Voraus, dass die Fans großen Druck ausüben würden, aber so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen», sagte Rodri.

  • Unglaubliche Atmosphäre: «Ihr Pfeifkonzert, wenn der Gegner am Ball ist, und die leidenschaftliche Unterstützung für ihre eigene Mannschaft – das ist einfach unglaublich», zollte der Spieler der Intensität der türkischen Fans Respekt.

Vom 0:1 zum 4:1: Die beeindruckende Antwort der Katalanen

Obwohl das Spiel unter dem offensiven Druck der Gastgeber begann, gelang es dem FC Barcelona, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen:

  • Widerstand in der ersten Halbzeit: Zunächst ging Galatasaray in Führung, brachte die Tribünen zum Beben und versuchte, die erste Halbzeit für sich zu entscheiden.

  • Die Wende nach der Pause: Nach der Pause drehten die Schützlinge von Hansi Flick das Spiel komplett zu ihren Gunsten, erzielten vier Tore in Folge und vollendeten am Ende ein 4:1 Comeback.

Die nächste Herausforderung: Reise nach Paris

Nachdem der FC Barcelona in Istanbul wichtige 3 Punkte gesichert hat, wartet eine noch schwierigere internationale Herausforderung:

  • Nächster Gegner – PSG: Am nächsten Spieltag der Champions League tritt das Team von Hansi Flick erneut auswärts an und trifft auf den französischen Club Paris Saint-Germain.

  • Duell im Zentrum Europas: Die Reise nach Paris wird für die Katalanen als eines der zentralen Spiele des Spieltags im Kampf um das Play-off-Ticket und die Tabellenführung erwartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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