Während Real Madrid den Transfer von Rodri eintütet, steht der englische Vizemeister "Manchester City" kurz vor einer der größten Investitionen für die Zukunft. Die "Citizens" haben in den Verhandlungen über das 18-jährige Wunderkind Ayyoub Bouaddi von LOSC Lille einen riesigen Schritt gemacht.

Zamin.uz berichtet unter Berufung auf das renommierte Medium Sky Sport über die Details dieses Sensationstransfers und wie der FC Arsenal ausgestochen wurde.

1. Arsenal abgehängt: City ist der Transfer-Favorit!

Aktuellen Informationen zufolge ist es Enzo Maresca s Team gelungen, den Hauptkonkurrenten Arsenal im Kampf um Ayyoub Bouaddi zu überholen. Zuvor galten die "Gunners" als Favoriten im Transferrennen.

Doch während sich das Team von Mikel Arteta auf die Verpflichtung von Bruno Guimarães konzentrierte, nutzte die Führung von "Manchester City" die Gunst der Stunde, ergriff die Initiative und beschleunigte die Verhandlungen mit dem französischen Klub.

2. Persönlicher Vertrag bereit, aber Ablöseverhandlungen laufen noch

Der künftige Sportdirektor von "Manchester City", Hugo Viana, und Lille-Präsident Olivier Létang stehen bezüglich dieses Transfers in regelmäßigem Kontakt.

Obwohl Lille bisher mehrere mündliche Angebote des englischen Klubs abgelehnt hat, ist der Spieler selbst bereit, ins Etihad Stadium zu wechseln. Berichten zufolge hat sich Bouaddi mit Manchester City über die Bedingungen eines langfristigen Vertrags bis zum Jahr 2031 vollständig geeinigt.

Das größte Hindernis ist derzeit die Ablösesumme. Die Parteien haben noch keinen Kompromiss gefunden:

Lilles Forderung: 100 Millionen Euro.

Manchester Citys Angebot: Etwa 90 Millionen Euro inklusive Boni.

3. Wer ist Ayyoub Bouaddi und warum wird er auf 100 Millionen Euro geschätzt?

Der 18-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente des modernen Fußballs. Er erregte weltweite Aufmerksamkeit der Scouts durch seine herausragenden Leistungen für die marokkanische Nationalmannschaft bei der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft 2026.

Seine Statistiken in der ersten Mannschaft von Lille sind ebenfalls lobenswert:

Anzahl der Spiele: 96 (in allen Wettbewerben).

Torvorlagen: 4 Torvorlagen.

Enzo Maresca sieht in Bouaddi möglicherweise den langfristigen Nachfolger von Rodri, weshalb der Klub keine Kosten scheut.

Die wichtigsten Fakten zum Transfer von Ayyoub Bouaddi

Aspekt / Detail Details Spieler Ayyoub Bouaddi (18 Jahre, Marokko/Frankreich) Aktueller Verein Lille (Frankreich) Interessent Manchester City (führt im Rennen) Ausgestochener Verein Arsenal Möglicher Vertrag Bis 2031 (vereinbart) Lilles Forderung 100 Millionen Euro Citys Angebot ~90 Millionen Euro (mit Boni) Hauptereignis Glänzender Auftritt bei der WM 2026

Enzo Maresca s neues Super-Projekt und Manchester Citys 100-Millionen-Euro-Vorstoß dürfen Fußballfans nicht verpassen.

Teilen Sie diesen heißen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußballgruppen!

Finden Sie es richtig, 100 Millionen Euro für einen 18-Jährigen zu zahlen? Kann er unter Enzo Maresca der neue Rodri werden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!