Der englische Klub Manchester City steht kurz vor der Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers Ayyoub Bouaddi von Lille. Das berichtete der bekannte Insider und Sportjournalist Fabrizio Romano.

Das Team von Enzo Maresca führt das Rennen um den jungen Spieler an, der als eines der größten Talente seiner Generation gilt.

Persönliche Einigung über Vertrag bis 2031

Laut der Quelle:

Die Cityzens haben sich mit dem 18-jährigen marokkanischen Mittelfeldspieler vollständig auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt.

Zwischen den Klubs laufen derzeit die abschließenden Verhandlungen über die Ablösesumme und die Zahlungsmodalitäten.

Ayyoub Bouaddi soll beim Klub aus Manchester einen langfristigen Vertrag unterschreiben bis zum Sommer 2031 .

Statistik bei Lille und starke Leistung bei der Weltmeisterschaft 2026

Trotz seines jungen Alters verfügt Ayyoub Bouaddi bereits über umfangreiche Erfahrung auf höchstem Niveau.

Für die erste Mannschaft von Lille absolvierte er 96 Pflichtspiele und bereitete dabei vier Tore vor.

Der Mittelfeldspieler bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde außerdem zu einer Schlüsselfigur der marokkanischen Nationalmannschaft. Er stand in allen fünf Spielen des Turniers in der Startelf und zog mit seinen abgeklärten und überzeugenden Leistungen die Aufmerksamkeit von Topklubs auf sich.

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