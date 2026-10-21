7-jähriger zweifacher Asienmeister erhält 10.000 Dollar und einen Fernseher

Der usbekische Nachwuchsschachspieler Muhammadyusuf Bahromov wurde für seine Siege bei einem internationalen Turnier mit 10.000 US-Dollar und einem Fernseher ausgezeichnet. Dies teilte der usbekische Schachverband mit.

Muhammadyusuf Bahromov gewann bei der 20. Asiatischen Schulschachmeisterschaft in der russischen Region Tula sowohl im klassischen Schach als auch im Blitzschach in der Altersklasse U7 der Jungen. Damit wurde er zweifacher Asienmeister.

Für seine Erfolge erhielt der junge Schachspieler ein Preisgeld und einen Fernseher.