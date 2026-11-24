Abdusattorov verteidigt seinen Titel beim London Chess Classic 2026
Vom 25. November bis zum 7. Dezember findet in der britischen Hauptstadt London die 16. Ausgabe des internationalen Schachturniers „London Chess Classic 2026“ statt. Dies gab der Pressedienst des Schachverbandes von Usbekistan bekannt.
Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb wird Großmeister Nodirbek Abdusattorov (2772) die Farben Usbekistans vertreten. Unser Landsmann tritt in der Hauptgruppe „Masters“ gegen die stärksten Schachspieler der Welt an.
Teilnehmerliste und Turnierformat
In der „Masters“-Gruppe trifft der topgesetzte Spieler Nodirbek Abdusattorovauf folgende Großmeister:
Nr.
Schachspieler
Land
Rating
1
Nodirbek Abdusattorov
Usbekistan
2772
2
Nihal Sarin
Indien
2720
3
Levon Aronian
USA
2719
4
Andy Woodward
USA
2635
5
Vasyl Ivanchuk
Ukraine
2635
6
Gawain Jones
England
2630
7
Ihor Samunenkov
Ukraine
2610
8
Luke McShane
England
2606
9
Michael Adams
England
2597
10
Shreyas Royal
England
2537
Der Wettbewerb wird im klassischen Schach als Rundenturnier ausgetragen, bei dem die Teilnehmer 9 Runden lang gegeneinander antreten. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie, zuzüglich eines Inkrements von 30 Sekunden pro Zug.
Zeitplan, Preisgeld und Rapid-Turnier mit Magnus Carlsen
Startzeit: Die Partien der 1. Runde beginnen morgen, am 25. November um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit.
Preisgeld: Das Gesamtpreisgeld beträgt 131.000 US-Dollar, wobei der Sieger mit 65.500 Dollar prämiert wird.
„Super Rapid“-Wettbewerbe: Am 5. und 6. Dezember findet im Rahmen des Turniers auch ein Rapid-Wettbewerb über 10 Runden statt, an dem auch der berühmte norwegische Großmeister Magnus Carlsen teilnehmen wird.
Zur Erinnerung: Nodirbek Abdusattorov gewann das Turnier im letzten Jahr in London mit 7,5 Punkten aus 9 Partien und sicherte sich den Hauptpreis.
Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov seinen Vorjahressieg beim London Chess Classic 2026 wiederholen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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