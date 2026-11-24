Vom 25. November bis zum 7. Dezember findet in der britischen Hauptstadt London die 16. Ausgabe des internationalen Schachturniers „London Chess Classic 2026“ statt. Dies gab der Pressedienst des Schachverbandes von Usbekistan bekannt.

Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb wird Großmeister Nodirbek Abdusattorov (2772) die Farben Usbekistans vertreten. Unser Landsmann tritt in der Hauptgruppe „Masters“ gegen die stärksten Schachspieler der Welt an.

Teilnehmerliste und Turnierformat

In der „Masters“-Gruppe trifft der topgesetzte Spieler Nodirbek Abdusattorovauf folgende Großmeister:

Nr. Schachspieler Land Rating 1 Nodirbek Abdusattorov Usbekistan 2772 2 Nihal Sarin Indien 2720 3 Levon Aronian USA 2719 4 Andy Woodward USA 2635 5 Vasyl Ivanchuk Ukraine 2635 6 Gawain Jones England 2630 7 Ihor Samunenkov Ukraine 2610 8 Luke McShane England 2606 9 Michael Adams England 2597 10 Shreyas Royal England 2537

Der Wettbewerb wird im klassischen Schach als Rundenturnier ausgetragen, bei dem die Teilnehmer 9 Runden lang gegeneinander antreten. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie, zuzüglich eines Inkrements von 30 Sekunden pro Zug.