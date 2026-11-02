Das usbekische Paraschach-Nationalteam feierte einen weiteren großen Erfolg auf der internationalen Bühne. Bei der 4. Asienmeisterschaft im Paraschach, die in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ausgetragen wird, stieg unser Landsmann Ahadxon Kimsanboyev im Rapid-Schach auf die höchste Stufe des Podiums.

Nach Angaben des usbekischen Schachverbandes (Uz Chess Federation) zeigte der Vertreter unseres Landes während des Turniers ein konstantes und hochklassiges Spiel und belegte als Turniersieger den 1. Platz.

Kompromisslose Duelle und ein souveräner Sieg: Details zum Wettbewerb

Die Wettkämpfe im Schnellschach verliefen äußerst intensiv und wettbewerbsorientiert:

4,5 Punkte aus 5 Runden: Kimsanboyev gelang es, nach Abschluss der insgesamt 5 Runden 4,5 von 5 möglichen Punkten zu erzielen;

Absolute Führung: Bei den Wettkämpfen, an denen die stärksten Paraschachspieler des Kontinents teilnahmen, sicherte dieses Spitzenergebnis dem usbekischen Sportler vorzeitig die Goldmedaille;

Das Potenzial des usbekischen Paraschachs: Dieses Ergebnis in Usbekistan bewies einmal mehr, dass sich der Behindertensport, insbesondere das Paraschach, rasant entwickelt.

Vom Weltmeistertitel im Sommer zum Gipfel Asiens: Kimsanboyevs Siegesserie

Ahadxon Kimsanboyev feiert nicht zum ersten Mal einen Sieg bei internationalen Wettbewerben. Die aktuelle Saison hat sich für den Sportler zu einem wahren Erfolgsjahr entwickelt: