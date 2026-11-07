13 Runden und 9,5 Punkte: Junge usbekische Schachspielerin wird Vize-Weltmeisterin

Bei der FIDE World Junior Blitz Chess Championship U20 im emiratischen Al Ain erzielte Afruza Hamdamova, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, ein historisches Ergebnis. Unsere talentierte Landsfrau gewann die Silbermedaille im Wettbewerb der weltbesten Nachwuchsschachspieler.

Laut dem usbekischen Schachverband sicherte sich Afruza durch ihre herausragende Leistung während des Turniers den Titel der Vize-Weltmeisterin.

13 Runden intensiver Kampf: Ergebnisse und Zahlen

Der Kampf um die Podiumsplätze bei der Blitz-Weltmeisterschaft dauerte bis zur letzten Sekunde an:

Das Ergebnis, das aufs Podium führte: Afruza Hamdamova sammelte in 13 Runden insgesamt 9,5 Punkte und belegte damit den 2. Platz in der Abschlusstabelle, was ihr die Silbermedaille sicherte.

Weitere Teilnehmer aus Usbekistan: Eine weitere talentierte Vertreterin, Umida Omonova, beendete das Turnier mit 8,5 Punkten unter den besten Sechs (Platz 6). Nilufarxon Imomqo‘ziyeva erzielte 7 Punkte.

Internationale Anerkennung: Der Pressedienst des Verbandes betonte, dass dieses Ergebnis ein weiterer wichtiger Sieg für unsere junge Schachspielerin auf internationaler Bühne sei und sie die Ehre Usbekistans gegen die weltbesten Konkurrentinnen hervorragend verteidigt habe.

Ein neuer Erfolg für das usbekische Schach

Die Vertreter Usbekistans, die in den letzten Jahren die Weltbühne erobern, haben bewiesen, dass sie nicht nur im klassischen Schach, sondern auch im Blitzschach, das Schnelligkeit und scharfes Denken erfordert, mit den Besten der Welt mithalten können. Afruza Hamdamovas Vize-Weltmeistertitel in Al Ain stärkt das Ansehen des usbekischen Frauenschachs auf globaler Ebene weiter.