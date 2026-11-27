Während des Schach-Weltmeisterschaftskampfes in Genf, Schweiz, wird für den usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und sein Team usbekische Nationalküche zubereitet. Um den Sportler während des etwa dreiwöchigen prestigeträchtigen Turniers zu versorgen, wurden zwei erfahrene usbekische Köche eingeladen, die in verschiedenen europäischen Ländern tätig sind.

«Die Stimmung des Sportlers hängt auch von seiner Ernährung ab»

Dies teilte der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen des usbekischen Schachverbandes, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express in einem Interview mit der Zeitung mit. Er betonte, dass der Schachsport im Land auf staatlicher Ebene unterstützt werde und ein großes Budget bereitgestellt wurde, damit sich Javohir gründlich auf den Titelkampf vorbereiten könne:

«Da die Stimmung des Sportlers auch von seiner Ernährung abhängt, wollte unser Team ihm vertraute Gerichte und eine angenehme Umgebung bieten. Usbeken lieben ihre nationale Küche sehr», — sagte Saidmurod Dilmurodov.

Der Vertreter des Verbandes fügte hinzu, dass viele in Europa lebende Landsleute Javohir Sindarovin Genf direkt unterstützen werden. In Usbekistan sind die Erwartungen an den Schachspieler hoch, und das diesjährige Turnier hat eine besondere Bedeutung für den Sport des Landes.