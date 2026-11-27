Spezielle usbekische Köche für Javohir Sindarov in Genf engagiert
Während des Schach-Weltmeisterschaftskampfes in Genf, Schweiz, wird für den usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und sein Team usbekische Nationalküche zubereitet. Um den Sportler während des etwa dreiwöchigen prestigeträchtigen Turniers zu versorgen, wurden zwei erfahrene usbekische Köche eingeladen, die in verschiedenen europäischen Ländern tätig sind.
«Die Stimmung des Sportlers hängt auch von seiner Ernährung ab»
Dies teilte der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen des usbekischen Schachverbandes, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express in einem Interview mit der Zeitung mit. Er betonte, dass der Schachsport im Land auf staatlicher Ebene unterstützt werde und ein großes Budget bereitgestellt wurde, damit sich Javohir gründlich auf den Titelkampf vorbereiten könne:
«Da die Stimmung des Sportlers auch von seiner Ernährung abhängt, wollte unser Team ihm vertraute Gerichte und eine angenehme Umgebung bieten. Usbeken lieben ihre nationale Küche sehr», — sagte Saidmurod Dilmurodov.
Der Vertreter des Verbandes fügte hinzu, dass viele in Europa lebende Landsleute Javohir Sindarovin Genf direkt unterstützen werden. In Usbekistan sind die Erwartungen an den Schachspieler hoch, und das diesjährige Turnier hat eine besondere Bedeutung für den Sport des Landes.
Zur Erinnerung: Javohir Sindarov hatte bei der Pressekonferenz vor dem Titelkampf erwähnt, dass er auch offen dafür sei, Gerichte aus verschiedenen Ländern zu probieren.
Hausmannskost und internationale Erfahrung bei beiden Anwärtern
Besonderes Augenmerk wird auf die Ernährung beider Großmeister gelegt, die um die Schachkrone kämpfen:
Aspekte
Details
Team Javohir Sindarov
Zwei aus Europa eingeladene usbekische Köche bereiten täglich nationale Gerichte für das Team zu
Team Gukesh Dommaraju
Auch für den amtierenden Weltmeister werden in Genf von Landsleuten indische Nationalgerichte und Hausmannskost zubereitet
Historische Erfahrung
Der fünffache Weltmeister Magnus Carlsen hatte ebenfalls seinen persönlichen Koch zu den wichtigsten Turnieren seiner Karriere mitgenommen
Aktueller Stand des Matches
Alle drei bisherigen Partien endeten unentschieden — 1,5 : 1,5 (Die 4. Partie findet am 28. November statt)
Wie sehr helfen Ihrer Meinung nach nationale Gerichte und eine angenehme Umgebung Javohir Sindarov beim Sieg in einem langwierigen Weltmeisterschaftskampf unter hohem psychischen Druck?
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