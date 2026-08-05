Drohne stürzt auf Wildberries-Zentrum im Gebiet Tula: Eine Person verletzt

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Drohne stürzt auf Wildberries-Zentrum im Gebiet Tula: Eine Person verletzt

Foto: RIA Nowosti / Kirill Braga
Auf dem Gelände eines Wildberries-Sortierzentrums im russischen Gebiet Tula ist ein unbemanntes Fluggerät abgestürzt und hat einen Brand ausgelöst. Ersten Angaben zufolge wurde eine Person verletzt, Todesopfer gab es nicht.

Der Gouverneur des Gebiets, Dmitri Miljajew, brachte den nächtlichen Angriff mit ukrainischen Drohnen in Verbindung. Einzelheiten des Vorfalls, unter anderem ob das Fluggerät die Anlage direkt getroffen hat oder nach dem Einfluss der Luftabwehr abstürzte, wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

Brand im Sortierzentrum ausgebrochen

Nach Angaben Miljajews stürzte das unbemannte Fluggerät auf dem Gelände des Wildberries-Sortierzentrums ab und geriet anschließend in Brand.

Rettungsdienste und Feuerwehreinheiten wurden zum Einsatzort geschickt. Auf ersten Aufnahmen aus offenen Quellen war ein großer Brand auf dem Gelände zu sehen. Dessen Ausmaß und die Höhe des Gebäudeschadens wurden jedoch noch nicht offiziell mitgeteilt.

Auch darüber, ob die Beschäftigten des Zentrums evakuiert wurden, wie stark die Waren im Lager beschädigt sind und ob der Logistikbetrieb eingestellt wurde, liegen bislang keine konkreten Angaben vor.

Eine Person wird medizinisch versorgt

Nach den vom Gouverneur genannten vorläufigen Angaben wurde bei dem Vorfall eine Person verletzt. Sie wird medizinisch versorgt.

Es wurde nicht mitgeteilt, ob es sich bei dem Opfer um einen Mitarbeiter des Zentrums handelt, wie schwer die Verletzungen sind und ob die Person in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Über Todesopfer wurde nichts berichtet. Die Rettungsdienste setzen die Untersuchung des Geländes und die Beseitigung der Brandfolgen fort.

Auch Wohnhäuser und Industrieanlagen beschädigt

Der nächtliche Vorfall beschränkte sich nicht auf das Wildberries-Zentrum.

Nach vorläufigen Angaben:

— wurden im Rajon Wenjowski zwei Mehrfamilienhäuser beschädigt;
— wurde im Rajon Nowomoskowsk eine Produktionsanlage beschädigt;
— wurde im Rajon Uslowaja eine weitere Industrieanlage beschädigt.

Ob es unter Anwohnern oder Beschäftigten der Unternehmen weitere Verletzte gab, wurde nicht mitgeteilt. Das Ausmaß der Gebäudeschäden soll ebenfalls nach der Untersuchung festgestellt werden.

Angriffe auf Wildberries-Anlagen nehmen zu

Dies ist nicht der erste Drohnenvorfall im Zusammenhang mit der Logistikinfrastruktur von Wildberries in Russland.

Nach Angaben von Reuters und Associated Press wurden von der zweiten Julihälfte bis Anfang August in verschiedenen russischen Regionen mehr als ein Dutzend Lagerhäuser und Logistikzentren des Unternehmens angegriffen. Am 2. August brach nach einem Drohnenangriff auch in einem Wildberries-Lager im Gebiet Samara ein Brand aus. Bei diesem Vorfall wurde jedoch niemand verletzt.

Die Ukraine erklärte, einige der Logistikanlagen würden zur Versorgung des russischen Militärs genutzt. Wildberries weist zurück, dass seine Lager für militärische Zwecke verwendet werden.

Einzelheiten des Vorfalls weiterhin unklar

Mehrere wichtige Fragen sind weiterhin offen:

— Hat die Drohne das Zentrum direkt getroffen oder stürzte sie nach dem Abschuss ab?
— Welche Fläche wurde von dem Brand erfasst?
— Wurde der Betrieb des Sortierzentrums eingestellt?
— Wurden Kundenbestellungen oder Waren von Verkäufern beschädigt?
— Wie groß ist der Schaden an Wohnhäusern und Industrieanlagen?

Die Behörden haben bislang nur vorläufige Informationen veröffentlicht. Das vollständige Ausmaß des Vorfalls wird nach dem Löschen des Brandes und der Untersuchung der Anlagen bekannt sein. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Bekannten und Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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